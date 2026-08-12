ലോകത്തെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതം; ആഫ്രീക്കയിലല്ല ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ, അറിയാം 'ബ ഓ ബാബ്' വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച്
സസ്യലോകത്തിലെ വിരൂപന്, പൊണ്ണത്തടിയന്, കണ്ടാമൃഗത്തിന്റെ തൊലിയുള്ളവന് എന്നുമൊക്കെ പ്രകൃതി നിരീക്ഷകര് കളിയാക്കി വിളിക്കും. ഈ മരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ.
Published : August 12, 2026 at 2:50 PM IST
കണ്ണൂര്: തലശേരി നഗരത്തിലെത്തിയാല് അത്യപൂര്വ്വവും വിരൂപനുമായ ബഓബാബ് എന്ന വൃക്ഷം ഏവരുടേയും ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കും. അസാധാരണമായി തടിച്ചു വീര്ത്ത ഈ വൃക്ഷം ഒറ്റനോട്ടത്തില് കാട്ടാനയുടെ ഉടല് പോലെ തോന്നും. സസ്യ ലോകത്തിലെ വിരൂപനായ ഈ വൃക്ഷത്തെ കാണാനും പഠനത്തിനുമായി സസ്യ ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാരും വൃക്ഷ സ്നേഹികളും തലശേരിയിലെത്തിച്ചേരുന്നത് പതിവായിരുന്നു.
വൈരൂപ്യം പോലെ തന്നെ വൈവിധ്യമാര്ന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷം. ലോകസഞ്ചാരിയായ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റണ് ഈ വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങിനെ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'ലോകത്തെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതം' എന്നാണ് ബഓബാബിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുളളത്. ഒരു വര്ഷം മുമ്പ് വരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു തലശേരിയില് ഈ വൃക്ഷം നിലകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒടുവില് നഗരസഭ ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചിലവഴിച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തിന് മാന്യമായ പദവി നല്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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തലശേരി-കണ്ണൂര് റോഡില് നഗരത്തിലെ പ്രധാന ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് തൊട്ടാണ് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം. ബഓബാബിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമവും മറ്റും വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ഇടത് വശത്തായി ഒരു ബോര്ഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മരത്തിന് ചുറ്റും മനോഹരമായ തറയും അതിന് ചുറ്റും ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. "വൈകിയെങ്കിലും ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ചുളള പരിപാലനം മുനിസിപ്പാലിറ്റി സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് സസ്യപ്രേമികളേയും മറ്റും ആകര്ഷിക്കാനാണ് സംരക്ഷണം നടത്തിയതെന്ന്," കൗണ്സിലര് ഷഹനാസ് മന്സൂര് പറയുന്നു.
അസാധാരണമായി തടിച്ചു വീര്ത്ത കാട്ടാനയുടെ ഉടല് പോലെയുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തെ ഉത്തരേന്ത്യക്കാര് 'ഹാത്തിയന് കഥാറഖാത്ത്' എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനില് ബഓബാബ് മരത്തിനെ ഭക്തിപൂര്വ്വം ആദരിക്കുന്നു. ശ്രാവണമാസത്തിലെ അമാവാസി ദിവസം ഭക്തജനങ്ങള് ഈ വൃക്ഷത്തിന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്. സ്ത്രീകള് മണ്വിളക്ക് തെളിയിച്ച് ഉഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു.
"ഒരുപാട് കാലത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇനിയും അത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ആഫ്രിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വൃഷമാണിത്. അത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ജാനകി അമ്മയാണ് ഇതിന് ബഓബാബ് എന്ന് പേര് നൽകിയതെന്ന്" സിഎസ്ഐ വികാരി ഡോ ജിഎസ് ഫ്രാൻസിസ് പറയുന്നു.
സസ്യ ലോകത്തിലെ വിരൂപന്, കണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ തൊലിയുളളവന്, പൊണ്ണതടിയന് എന്നൊക്കെ പ്രകൃതി നിരീക്ഷകര് ഈ മരത്തെ കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട്. അടന്സോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം. 1749 ല് അടന്സണ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് സസ്യ ശാസ്ത്രഞ്ജന് മാഗ്ഡലീന് എന്ന ദ്വീപില് വച്ചാണ് ഈ സസ്യത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാര്ഥമാണ് അടന്സോണിയ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. തലശേരിയിലെ ബഓബാബ് എട്ട് മീറ്ററോളം വ്യാസത്തിലെത്തി നില്ക്കയാണ്.
ഏപ്രില്, മെയ് മാസത്തത്തോടെ ഇത് പുഷ്പിക്കും. പീച്ചിങ്ങ പോലെ കായ്കള് തൂങ്ങി നില്ക്കും. ഗ്യാലന് കണക്കിന് വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വക്കാനുള്ള ബഓബാബിന് ആയിരം വര്ഷത്തോളം ആയുസുണ്ട്. വരള്ച്ചക്കാലത്ത് ഇതില് നിന്നും വെള്ളമെടുക്കാം. അതിനാല് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷമെന്നും ആഫ്രിക്കയില് ഇതിനെ വിളിച്ചു വരുന്നു. തലശേരിയിലെ ബഓബാബിനെ പ്രശസ്ത സസ്യ ശാസ്ത്രഞ്ജ ഇകെ ജാനകി അമ്മാള് ആണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അഞ്ഞൂറ് മുതല് എണ്ണൂറ് വര്ഷം വരെ ഇന്ത്യയിലെ ബഓബാബിന് പഴക്കമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റാന് ഇതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാകും മുമ്പ് മനുഷ്യന് ഇതിന് മുകളില് താമസിച്ചിരുന്നതായും പറയുന്നു.
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