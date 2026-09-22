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രണ്ടരക്കോടി രൂപയുടെ വായ്‌പാ തട്ടിപ്പ്; ബാങ്ക് മുൻ മാനേജർക്കും വ്യവസായികൾക്കും കഠിനതടവും പിഴയും

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് തിരുവിതാംകൂർ (എസ്ബിടി) കോട്ടയം മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് മുൻ മാനേജർ മുരളീധരൻ നമ്പൂതിരി, ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശികളായ വ്യവസായികൾ തെക്കേക്കര ജോസ്, ബിജു ജോസ് എന്നിവരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്.

COURT NEWS BANK LOAN SCAM MANAGER AND BUSINESSMEN SCAM FRAUD
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 8:42 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടരക്കോടി രൂപയുടെ വായ്‌പ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുൻ ബാങ്ക് മാനേജർക്കും വ്യവസായികൾക്കും കഠിനതടവും വൻതുക പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് തിരുവിതാംകൂർ (എസ്ബിടി) കോട്ടയം മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് മുൻ മാനേജർ മുരളീധരൻ നമ്പൂതിരി, ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശികളായ വ്യവസായികൾ തെക്കേക്കര ജോസ്, ബിജു ജോസ് എന്നിവരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്.

മുരളീധരൻ നമ്പൂതിരിക്ക് 10 വർഷം കഠിനതടവും ആറ് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. പ്രതികളായ തെക്കേക്കര ജോസ്, ബിജു ജോസ് എന്നിവർക്ക് ഏഴ് വർഷം വീതം കഠിനതടവും 11 ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. കൂടാതെ ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'കോറമണ്ഡൽ ഫുഡ് വെയർ' എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 14 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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പിഴയായി ഈടാക്കുന്ന തുകയിൽനിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിലേക്കും 40 ലക്ഷം രൂപ എറണാകുളം എസ്‌ബിഐ (SBI) ബാങ്കിലേക്കും നൽകണം. കേസിൽ സിബിഐ ജഡ്‌ജ് അനസ് ജെ.എസ്. വരിയേക്കോടനാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. സിബിഐക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സി. ഷാദാസ് ഹാജരായി.

'കോറമണ്ഡൽ ഫുഡ് വെയർ', 'ജെ.ജെ. എക്സ്പോർട്ടേഴ്‌സ്' എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ രണ്ടരക്കോടി രൂപയുടെ വായ്‌പ അനുവദിച്ചാണ് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അമ്പ സമുദ്രത്തിലുള്ള വസ്‌തുവിന് വ്യാജ രേഖ ചമച്ച് വിപണി മൂല്യത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക കാണിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളായ കോട്ടയം സ്വദേശി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റെ തോമസ് ചെറിയാൻ, മുൻ അസി.ഏരിയ ജനറൽ മാനേജർ മുരളീധരൻ നായർ എന്നിവർ വിചാരണ വേളയിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്ക് വായ്‌പാ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് അതീവ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചോ, ബാങ്കുകളെ കബളിപ്പിച്ചോ വായ്‌പയെടുക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS - മുൻപ് IPC) അനുസരിച്ചും മറ്റ് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ പ്രകാരവും ഇതിന് കടുത്ത ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കും. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത സെക്ഷൻ 318 (മുൻപ് IPC 420) പ്രകാരം ബാങ്കിനെയോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ കബളിപ്പിച്ച് ലോൺ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.

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TAGGED:

COURT NEWS
BANK LOAN SCAM
MANAGER AND BUSINESSMEN SCAM
FRAUD
BANK LOAN SCAM AND PUNISHMENT

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