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കോട്ടയത്ത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധ റാലി ; സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ ത്രിദിന പണിമുടക്ക്

ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 28, 29, 30 തീയതികളിൽ ത്രിദിന പണിമുടക്കും, തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംഘടന

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കോട്ടയത്ത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധ റാലി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 7:20 PM IST

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കോട്ടയം: ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ ഐക്യവേദിയായ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത അഖിലേന്ത്യാ ബാങ്ക് പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി കോട്ടയത്ത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ റാലിയും ധർണ്ണയും നടത്തി.

കോട്ടയത്ത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധ റാലി (ETV Bharat)

ബാങ്കുകളിൽ പഞ്ചദിന പ്രവൃത്തിവാരം നടപ്പിലാക്കുക, സർക്കാരിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയവും വിവേചനപരവുമായ പിഎൽഐ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക, യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച നടത്തി പദ്ധതിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക, ജീവനക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളും കരാറുകളും പാലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്.

കോട്ടയം തിരുനക്കരയിലെ എസ്‌ബിഐ ടൗൺ ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാണ് പ്രതിഷേധ റാലി ആരംഭിച്ചത്. ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച റാലി തിരികെ എസ്‌ബിഐ ടൗൺ ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ്ണ എഐടിയുസി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ. ജോൺ വി. ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. യു.എഫ്.ബി.യു ജില്ലാ കൺവീനർ ജോർജി ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

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വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു

എഐബിഒസി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജേക്കബ് പി. ചിറ്റാട്ടുകുളം, എ.ഐ.ബി.ഇ.എ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, എൻസിബിഇ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സുധീഷ് കുമാർ, ബെഫി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ. ബിനു എന്നിവർ ധർണ്ണയെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിച്ചു. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളായ ഹരി ശങ്കർ , ശരത് ലാൽ, അനൂപ് ജോസഫ്, അഭിനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കും

ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധത്തിൽ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സംഘടനകളുമായി ചർച്ച ചെയ്‌ത്‌ ആവശ്യമായ പരിഹാരം കാണണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 28, 29, 30 തീയതികളിൽ ത്രിദിന പണിമുടക്കും, തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കും നടത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തുടർ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

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Last Updated : September 11, 2026 at 7:20 PM IST

TAGGED:

BANK EMPLOYEES PROTEST
PLI SCHEME
BANKING SECTOR PROTEST
KOTTAYAM BANK STRIKE
SEPTEMBER BANK STRIKE

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