ആരോരുമറിയാത്ത ഒരു കടം വീട്ടൽ; ഒരു കുടുംബത്തെ ചേർത്തു പിടിച്ച ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയുടെ കഥ
മേഴ്സി ഓരോ മാസവും 1500 രൂപ വീതം ലോണിലേക്ക് അടച്ചു30 ന് ബാങ്കിൻ്റെ പടിയിറങ്ങാനിരിക്കെ 29 ന് ആ തുകയും അവർ അടച്ച് ആധാരം ജാനുവിന് കൈമാറി
Published : June 6, 2026 at 12:35 PM IST
കോഴിക്കോട്: ജപ്തി നടപടിയിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്ന കുടുംബത്തിന് തുണയായി ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയുടെ കാരുണ്യം. ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി മേഴ്സി ചെറിയാനാണ് നിർധന കുടുംബത്തിൻ്റെ ബാധ്യത മുഴുവൻ അടച്ചുതീർത്ത് മാതൃകയായത്. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ ബാലുശ്ശേരി പുത്തൂർവട്ടം കവുങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ ജാനുവിനും മകൾ പ്രമീളയ്ക്കുമാണ് മേഴ്സി തുണയായത്.
വായ്പാ കുടിശികയും പ്രതിസന്ധിയും
വീടിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 2015ലാണ് ജാനു ബാങ്കിൽ നിന്ന് 75,000 രൂപ വായ്പയെടുത്തത്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി. ജീവനക്കാർ പലതവണ വീട്ടിലെത്തി വിവരങ്ങൾ തിരക്കിയെങ്കിലും ഇവരുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമായിരുന്നു.
തുടർന്ന് സ്വാഭാവിക നിയമനടപടികളുടെ ഭാഗമായി 2022ൽ ബാങ്ക് റിക്കവറി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. റിക്കവറി ഓഫിസറായി മേഴ്സിയാണ് ജാനുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട ഇവർ, ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി വായ്പ പുതുക്കി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 1,20,000 രൂപയായിരുന്ന ബാധ്യത 80,000 രൂപയായി ചുരുങ്ങി.
കരുതലായി ഉദ്യോഗസ്ഥ
വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാതെ ബാങ്കിൻ്റെ വരാന്തയിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ വയോധികയുടെ വേദന മേഴ്സി മനസ്സിലാക്കി. പുതുക്കിയ തുക പോലും അടച്ചുതീർക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ മേഴ്സി സ്വന്തം നിലയിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഓരോ മാസവും 1,500 രൂപ വീതം തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ജാനുവിൻ്റെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടച്ചു. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമായി. വർഷങ്ങളോളം ഈ സഹായം മുടങ്ങാതെ തുടർന്നു.
സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ജാനുവിൻ്റെ വായ്പാ കുടിശിക 41,000 രൂപയായിരുന്നു. താൻ പടിയിറങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ഈ കുടുംബം വീണ്ടും കടക്കെണിയിലാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മേഴ്സി, ബാക്കി തുക കൂടി ഒന്നിച്ച് അടച്ചുതീർക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ജാനുവിൻ്റെ വായ്പാ ബാധ്യത പൂർണമായും അവസാനിച്ചു. ബാങ്കിൽ പണയത്തിലായിരുന്ന ആധാരം ജാനുവിനും മകൾക്കും തിരികെ നൽകിയാണ് അവർ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയത്.
മാതൃകയായ കാരുണ്യം
സാധാരണയായി വായ്പാ കുടിശിക വരുത്തുന്നവരോട് ബാങ്കുകൾ കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. റിക്കവറി നടപടികൾ പലപ്പോഴും പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ പെരുവഴിയിലാക്കാറുണ്ട്. വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലർക്കും ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടും. കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും സാധാരണക്കാരാണ്.
കൃഷിനാശവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കാരണം തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുകയെന്നത് ഈ മേഖലയിൽ പതിവാണ്. എന്നാൽ, നിയമത്തിൻ്റെ കാർക്കശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനമാണ് ഇവിടെയുണ്ടായത്. മേഴ്സിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും സമാനമായി അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ എങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് ഇടപെടണമെന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണിതെന്ന് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും വിലയിരുത്തി. സഹജീവികളോടുള്ള ദയയും കരുതലും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും നിലനിർത്താനാകുമെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചു.
സമാനമായ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുപോലൊരു ഇടപെടൽ അപൂർവമാണെന്ന് നാട്ടുകാരും പ്രതികരിച്ചു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃകയായി മാറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും അഭിനന്ദിച്ചു. വർഷങ്ങളായുള്ള ആശങ്കകൾക്കൊടുവിൽ സ്വന്തം കിടപ്പാടത്തിൻ്റെ ആധാരം തിരികെ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് ജാനുവും കുടുംബവും.
ആരും അറിയരുതെന്ന മേഴ്സിയുടെ വാശി
ഈ തുക അടച്ച സമയത്താണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ വിവരമറിഞ്ഞത്. പൊതുവേ മിതഭാഷിയും ജോലിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത മേഴ്സിയോട് സഹപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചതോടെയാണ് കഥ വെളിച്ചത്തു വന്നത്. മറ്റൊരാളെയും അറിയിക്കാതെ ആധാരം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് ബാങ്കിൻ്റെ കൊയിലാണ്ടി ശാഖ മാനേജർ കെ ഷാജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അവരുടെ മാതൃകയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ വലിയൊരു യാത്ര അയപ്പ് തന്നെ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ മേഴ്സിക്ക് നൽകി. ചടങ്ങിന് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും സാക്ഷികളായി. ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ചിന്തകൾക്കതീതമായി മാനവിക മൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാവുകയാണ് ശ്രീമതി മേഴ്സി ചെറിയാൻ എന്ന് മാനേജർ ഷാജി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പേരോ പ്രശസ്തിയോ വേണ്ടെന്ന് മേഴ്സി
കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരിയിൽ ഭർത്താവിനൊപ്പം താമസിക്കുന്ന മേഴ്സിയെ നേരിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ മുഖം തരാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പേരോ പ്രശസ്തിയോ ആഗ്രഹിച്ചല്ല ആ കുടുംബത്തെ സഹായിച്ചതെന്ന് അവർ പതിഞ്ഞ ശബ്ദ ത്തിൽ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.
" ആരെയും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ എല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. അവസാനം ഒരു തുക ഒന്നിച്ച് അടച്ചപ്പോൾ എല്ലാം വെളിച്ചത്തായി. ഇനിയും അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനില്ല. അത് വലിയൊരു പ്രയാസമാണ്" അവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ചു. 1997ൽ ക്ലർക്കായി ബാങ്കിൻ്റെ ബാലുശ്ശേരി ഹെഡ് ഓഫിസിലാണ് മേഴ്സി ചെറിയാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നീട് ബാലുശ്ശേരി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാനേജരായി അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി/ റിക്കവറി ഓഫിസർ ആയാണ് 29 വർഷത്തെ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി വിരമിച്ചത്. ഭർത്താവ് മാർക്കോസ് കർഷനാണ് ഏക മകൾ ഗ്രീഷ്മ വിവാഹിതയാണ്.
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