ETV Bharat / state

വ്യാജ രേഖകളുമായി കേരളത്തിൽ താമസം; മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ പിടിയിൽ, അന്വേഷണം ഊർജിതം

മാവൂർ കൽപള്ളിയിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് മൂവരും താമസിച്ചിരുന്നത്.

BENGLASDESHI ARRESTS IN KERALA BANGLADESH YOUTH WITH FAKE DOCUMENT kozhikode staying Kerala with fake documents
Mohammed Wula Hussain (42), Mohammed Hasan Ali (27), Mohammed Mehti Hasan (26) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: വ്യാജ ആധാർ കാർഡുമായി കേരളത്തിൽ താമസിച്ച മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാർ പിടിയിൽ. മുഹമ്മദ് വുല ഹുസൈൻ (42), മുഹമ്മദ് ഹസൻ അലി (27), മുഹമ്മദ് മെഹതി ഹസൻ (26) എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്. മാവൂർ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂവരും പിടിയിലായത്.

മാവൂർ കൽപള്ളിയിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ മാവൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ മുഹമ്മദ് റഫീക്കിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ (ജൂൺ 29) രാത്രി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂവരെയും കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മാവൂർ മേഖലയിൽ ഏറെക്കാലമായി നിരവധി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ ബംഗ്ലാദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നുഴഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം നേരത്തെ തന്നെ മാവൂർ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവർ കൽപള്ളിയിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിച്ച വിവരമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോൺക്രീറ്റ് ജോലികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് മൂന്ന് പേരും ചെയ്‌തിരുന്നത്. ഇവർക്ക് ജോലി നൽകിയവരെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ ഇനിയും ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർ മാവൂർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്ന വിവരവും ഇവരിൽനിന്ന് ലഭ്യമായി. ഇന്ന് രാവിലെ കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങളും മൂന്ന് ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഫോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തും. കൂടാതെ സിം കാർഡുകൾ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും നടത്തും.

രാജ്യത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കൽ 3 (1), R /W 21ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് ആക്‌ട് എന്നീ വകുപ്പുകൾ ആണ് ഇവർക്കെതിരെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കൂടാതെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാവൂർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള മറ്റ് ഇടങ്ങളിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടക്കും. അതോടൊപ്പം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന പേരിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും കടന്നു കയറി ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് മാവൂർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അറിയിച്ചു.

Also Read: നാട്ടില്‍ ലഹരിക്കെതിരെ പോരാട്ടം; പുസ്‌തകത്തിനുള്ളില്‍ എംഡിഎംഎ, ലഹരി വിരുദ്ധ സംഘടന നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

TAGGED:

BENGLASDESHI ARRESTS IN KERALA
BANGLADESH YOUTH WITH FAKE DOCUMENT
KOZHIKODE
STAYING KERALA WITH FAKE DOCUMENTS
BANGLADESH NATIONALS ARRESTED KKD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.