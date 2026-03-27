ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ചേക്കേറിയ വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം ചെറു പക്ഷി... ബാണാസുര ചിലപ്പന് ഇല്ലാതായാല്?
Published : March 27, 2026 at 5:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട പക്ഷികളുടെ പട്ടികയില് പ്രധാനപ്പെട്ടതായി പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകര് നിരന്തരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് 'ബാണാസുര ചിലപ്പന്'. വയനാട് തുരംഗ നിര്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില് മോന്ടെസിന്ക്ല ജെര്ഡോണി എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ബാണാസുര ചിലപ്പന് ചര്ച്ചയായത്.
അടുത്തിടെ കേരള പരിസ്ഥിതി ഐക്യവേദി പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിൻ്റെ ജനകീയ പരിസ്ഥിതി നയരേഖയിലും വയനാട് ജില്ലയുടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയായ ബാണാസുര ചിലപ്പനെയും അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. വംശനാശഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി സംരക്ഷണ യൂണിയന് (ഐയുസിഎന്) 2016-ല് റെഡ് ലിസ്റ്റില്പ്പെടുത്തിയ ഈ പക്ഷികള് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബാണാസുര, ക്യാമല് ഹംപ്, ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലെ ആകാശ തുരുത്തുകളില് മാത്രമാണ് കാണുന്നന്നത്.
എന്നാല്, ഈ പക്ഷികളുടെ ചരിത്രം പശ്ചിമഘട്ടത്തില് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, അങ്ങ് ഹിമാലയത്തിലേയ്ക്കു നീളുന്നതാണെന്നു 2017-ല് വിവി റോബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടൂ ന്യൂ ജെനേറ ഓഫ് സോങ്ബേര്ഡ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് എന്ഡെമിക് റേഡിയേഷന്സ് ഫ്രം ഷോല സ്കൈ ഐലന്ഡ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേണ് ഗട്ട്സ്, ഇന്ത്യ എന്ന ഗവേഷണന പ്രബന്ധത്തില് പറയുന്നു.
ആകെ 500 മുതല് 2500 എണ്ണം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ബാണാസുര ചിലപ്പൻ്റെ പരിണാമത്തിൻ്റെ കഥ തുടങ്ങണമെങ്കില് ഏതാണ്ട് 11 ദശലക്ഷം വര്ഷങ്ങള് പിന്നിലേയ്ക്കു പോകണം. ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിത്യഹരിത വനങ്ങളാല് നിറഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികള് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില് പറന്നു നടന്നു. കാലം കഴിയും തോറും കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതിയും മാറി.
ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ പലഭാഗത്തും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ആ പക്ഷികള്ക്ക് ജീവിക്കാന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഹിമാലയത്തിലും പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലും മാത്രമായി ചുരുങ്ങി. ഹിമാലയത്തിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുമായി പിരിഞ്ഞ പക്ഷികള് തമ്മില് പിന്നീടൊരിക്കലും ഇടകലര്ന്നില്ല.
പശ്ചിമഘട്ടമലനിരകളിലെ പക്ഷികളിലും കാലക്രമേണ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മല നിരകളുടെ പല ഭാഗത്തായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പക്ഷികള് തമ്മില് പ്രചനനം നടത്താനാവാതെയും ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചും നാലു വിഭാഗങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. പക്ഷികള്ക്കു പാലക്കാടു ചുരുത്തിനു തെക്കും വടക്കുമായി സഞ്ചരിക്കാന് സാധിക്കാതായതോടെ ഏകദേശം നാലു ദശലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പ് ഇവര് രണ്ടു വിഭാഗമായി.
പാലക്കാടു ചുരത്തിന് വടക്കുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളില്നിന്ന് ഏകദേശം 40,000 മുതല് 42,000 വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പാണ് ബാണാസുര ചിലപ്പന് പരിണമിച്ചത്. ചുരത്തിനുവടക്കുള്ള മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് നീലഗിരി ചിലപ്പന് (മോന്ടെസിന്ക്ല കക്കിനാന്സ്). ഇവ നീലഗരി, ഊട്ടി മലനിരകള് ഏകദേശം 1,500-2,000 മീറ്റര് ഉയരത്തിലാണു കാണപ്പെടുന്നത്. ചുരത്തിനു തെക്കുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികളില്നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴര ദശലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പ് പളനി ചിലപ്പന് (മോന്ടെസിന്ക്ല ഫെയര്ബാങ്കി) രൂപപ്പെട്ടു.
മൂന്നാര്, കൊടയ്ക്കനാല് മലനിരകളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം ഒന്നര ദശലക്ഷം വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പ് ചുരത്തിനു തെക്കുണ്ടായിയിരുന്ന പക്ഷികളില്നിന്ന് അശാംബു ചിലപ്പന് (മോന്ടെസിന്ക്ല മെറിഡിയൊനാലിസ്) ഉണ്ടായി. ഇവ അഗസ്ത്യ മലനിരകളിലാണു കാണുന്നതെന്നും ദി ഹ്യൂം സെൻ്റര് ഫോര് ഇക്കോളജി ആന്ഡ് വൈല്ഡ് ലൈഫ് ബയോളജി ഡയറക്ടര് ഡോ. സികെ വിഷ്ണുദാസ് പറഞ്ഞു.
ഹിമാലയത്തിലും വടക്കു കിഴക്കന് ഇന്ത്യയിലും കാണുന്ന നീല ചിറകുള്ള ബ്ലൂ വിങ്ഡ് മിന്ലയും ഹിമാചല്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, സിക്കിം, വെസ്റ്റ് ബംഗാള് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കാണുന്ന ഓറഞ്ച് രോമമുള്ള റുഫസ് സിബിയയുമാണ് ബാണാസുര ചിലപ്പൻ്റെ ഹിമാലയത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കള്.
ബാണാസുര ചിലപ്പന് ഇല്ലാതായാല്?
ചോല വനങ്ങളുടെ ചെറിയ ഭാഗത്തു മാത്രം കാണുന്ന പക്ഷികളാണു ബാണാസുര ചിലപ്പന്. ചോല കാടുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇവ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഡോ. വിഷ്ണുദാസ് പറഞ്ഞു. ഞാവല്, കാട്ടുമുന്തിരി തുടങ്ങി ചെറു ഫലഭങ്ങളും ചെറു പ്രാണികളെയുമാണ് ഇവ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ഭക്ഷണശൃംഘലയില് പ്രാണികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലുള്പ്പടെ ഇവയ്ക്കു വലിയ പങ്കുണ്ട്.
ഇത്രയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള ബാണാസുര ചിലപ്പനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികള് സര്ക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാവണമെന്ന് വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് എന്. ബാദുഷ പറഞ്ഞു. ബാണാസുര ചിലപ്പൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉള്പ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങള് സാങ്ച്വറിയാക്കണമെന്നു വനം വകുപ്പിൻ്റെ എക്സ്പേര്ട്ട് കമ്മിറ്റി വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുന്പേ നിര്ദേശിച്ചതാണ്. എന്നാല്, അതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ബാദുഷ പറഞ്ഞു.