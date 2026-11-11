സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ക്രൂരത: 1500ലധികം വാഴകള് നശിപ്പിച്ചു, ആശങ്കയില് കര്ഷകര്
വയനാട് മുട്ടിൽ ചിലഞ്ഞിച്ചാൽ ഭാഗത്തെ പാട്ടത്തിനെടുത്ത കൃഷിയിടത്തിലെ വാഴകളാണ് വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചത്.
Published : November 11, 2026 at 9:51 AM IST
വയനാട്: കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയെടുത്ത 1500ലധികം വാഴകളിൽ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കുത്തിയിറക്കി നശിപ്പിച്ച് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ക്രൂരത. വയനാട് മുട്ടിൽ ചിലഞ്ഞിച്ചാലിൽ പാറക്കെമ്പിൽ ജെയിംസ്, കൊരലാടി ദേവകുമാർ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഴകൃഷിയാണ് രാത്രിയുടെ മറവിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
വയനാട് മുട്ടിൽ ചിലഞ്ഞിച്ചാൽ ഭാഗത്തെ പാട്ടത്തിനെടുത്ത വയലിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആകെ നട്ട 3000 വാഴകളിൽ 1500ലധികം വാഴകളാണ് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകുന്നേരം വളമിടുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയ കർഷകർ, രാവിലെ തോട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത്. വാഴകളുടെ കൈകൾ പകുതി മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ഇവർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കാമ്പിലേക്ക് ആയുധം കുത്തിയിറക്കിയത് മനസിലായത്.
പദ്ധതി മുന്കൂട്ടി പ്ലാന് ചെയ്ത്
റോഡില് നിന്നും മുന്നൂറ് മീറ്റര് നടന്ന് വേണം തോട്ടത്തിലെത്താന്. റോഡില് നിന്നും നൂറ് മീറ്റര് കൂടി മാത്രമെ വാഹനം കൊണ്ടുവരാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കി 200 മീറ്റര് നടന്ന് വേണം കൃഷിയിടത്തിലെത്താന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി പ്ലാന് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളെത്തി വാഴകള് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കര്ഷകനായ ജെയിംസ് പറഞ്ഞു. വാഴകള് നശിപ്പിക്കാന് മുന്കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആയുധവുമായെത്തിയാണ് വാഴകള് നശിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തില് പൊലീസില് പരാതി നല്കിയെന്നും എസ്പി, കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നിവര്ക്ക് കൂടി പരാതി നല്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ജെയിംസ് പറഞ്ഞു.
കര്ഷകര്ക്ക് വന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം
ഈ കൃഷിയിടത്തോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റ് വാഴത്തോട്ടങ്ങളിലെ വാഴകളെയൊന്നും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ തൊട്ടിട്ടില്ല. ജെയിംസിന്റെയും ദേവകുമാറിന്റെയും തോട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയാണ് അക്രമികൾ എത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. തോട്ടത്തിലെ ഓരോ വാഴയും സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ കർഷകർക്ക് ഇത് താങ്ങാനാവാത്ത ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
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സംഭവത്തിൽ കർഷകർ ഇതിനോടകം തന്നെ പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അന്വേഷണം പൊലീസിൽ മാത്രം ഒതുക്കില്ലെന്നും കൃഷിമന്ത്രി, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത അധികാരികൾക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകുമെന്നും ജെയിംസ് വ്യക്തമാക്കി. കർഷകരുടെ അന്നം മുടക്കുന്ന ഇത്തരം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും കർഷകരുടെയും ശക്തമായ ആവശ്യം.
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