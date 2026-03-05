ETV Bharat / state

കൂലിക്കാശ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല; സ്വർണം പണയം വെച്ചും പാട്ടത്തിനെടുത്തും വയനാട്ടില്‍ നേന്ത്ര കൃഷിയിറക്കിയവർ പെരുവഴിയിൽ

കണ്ണീരായി കായ്‌ഫലം, വയനാട്ടിൽ നേന്ത്രവാഴ കർഷകർ കടക്കെണിയിൽ, വില കിലോയ്ക്ക് 10 രൂപയിലേക്ക്!

wayanad farmers protest വയനാട് നേന്ത്രവാഴ കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിഷേധം
From the strike by banana farmers (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 9:00 PM IST

വയനാട്: പതിനഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ നൂറിലേറെ കര്‍ഷകര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത വയനാട്ടില്‍ വീണ്ടും കാര്‍ഷിക ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുടെ വിലത്തകര്‍ച്ച വില്ലനാകുന്നു. നേന്ത്രക്കായ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതാണ് ഇത്തവണ വാഴക്കര്‍ഷകരെ കടക്കെണിയിലാക്കുന്നത്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കുലകള്‍ എത്തുന്നതാണ് വിപണിയെ തകിടം മറിച്ചത്.

കിലോക്ക് 24 മുതല്‍ 25 രൂപവരെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്‍ ആ വിലക്ക് പോലും കായ എടുക്കാന്‍ ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം നേന്ത്രക്കുല ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വയനാട്ടില്‍ നേന്ത്രക്കായക്ക് കിലോയ്ക്ക് 10 രൂപയാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കിട്ടുന്നത്. എട്ടു മാസം വരെ നട്ടു നനച്ചാണ് വാഴക്കുല പാകമാക്കുന്നത്. ഒരു നേന്ത്രവാഴ നട്ടുപരിപാലിച്ച് കുല പാകമായി വരാന്‍ ശരാശരി 200 രൂപയോളം ചെലവ് വരും.

വയനാട്ടില്‍ കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

കൂലി കാശ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല

ഇതില്‍നിന്ന് ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോയോളം തൂക്കം വരുന്ന കുല ലഭിച്ചാല്‍ പോലും വിറ്റഴിച്ചാല്‍ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് കര്‍ഷകനായ രവീന്ദ്രന്‍ കോട്ടത്തറയ്ക്കുള്ളത്. ഉത്‌പ്പാദന ചെലവ് പോലും ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ വന്‍ തുക മുടക്കി കൃഷിയിറക്കിയവര്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സ്വർണം പണയം വച്ചും പാട്ടത്തിന് ഭൂമിയിടത്തും കൃഷി നടത്തിയവർക്ക് കൂലി കാശ് പോലും കിട്ടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വില നിലവാരം ഇങ്ങനെ

മാർക്കറ്റ് കേരളം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾ
റീട്ടെയിൽ പ്രൈസ്വോൾ സെയിൽ പ്രൈസ്റീട്ടെയിൽ പ്രൈസ്വോൾ സെയിൽ പ്രൈസ്
എറണാകുളം40362319
കോട്ടയം43343024
തലശേരി003729
തൃശൂർ50403020

വിലയിടിവും ഇതര ജില്ലകളില്‍നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയും കാരണം പാകമായ കുലകള്‍ വെട്ടാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. നേന്ത്രക്കായക്ക് കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപയെങ്കിലും ന്യായവില ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് കര്‍ഷകനായ നാസര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. “മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ ഹോര്‍ട്ടി കോര്‍പ്പ് വഴി വാഴക്കുല സംഭരിച്ചിരുന്നു. അവിടേയും 100 കിലോ മുതല്‍ 150 കിലോ വരെയാണ് ഒരു കര്‍ഷകനില്‍ നിന്ന് സംഭരിച്ചിരുന്നത്. അഞ്ഞൂറും ആയിരവും കുല വെട്ടുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇതു കൊണ്ട് ഒന്നുമാകില്ല. സംഭരണം കൂട്ടണം. അല്ലെങ്കില്‍ വന്‍തുക വായ്‌പയെടുത്തും മറ്റും വാഴക്കൃഷിക്കിറങ്ങുന്ന കര്‍ഷകന്‍ തകര്‍ന്നു പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു".

നേന്ത്രക്കുല വിലയിടിവ് വയനാട് നേന്ത്രവാഴ കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിഷേധം
നേന്ത്രവാഴ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ സമരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

നഷ്‌ടപരിഹാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല

അതേസമയം 2021നു ശേഷം പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തില്‍ വാഴകൃഷി നശിച്ചവര്‍ക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ പരിഹാരം കാണാന്‍ കൃഷി വകുപ്പും സര്‍ക്കാരും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് മാനന്തവാടിയിലെ കര്‍ഷകനായ ജിജോ പറഞ്ഞു. നേന്ത്രവാഴയ്ക്ക് വിലയിടിഞ്ഞതോടെ വയനാട്ടിലെ വാഴ കര്‍ഷകര്‍ ബനാന പ്രൊഡ്യൂസർ ഫാർമേഴ്‌സ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കളക്‌ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം. ജില്ലയിലെ നൂറോളം കർഷകർ സമരത്തിൽ അണിനിരന്നു.

