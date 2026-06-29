സീസണായിട്ടും വാഴക്കുല വിപണി വില ഉയരുന്നില്ല, വയനാട്ടിലെ നേന്ത്രവാഴക്കര്ഷകര് ആശങ്കയില്
ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 34 രൂപ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നേന്ത്രക്കായുടെ വില.
Published : June 29, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 5:47 PM IST
വയനാട്: ഒരുകാലത്ത് മികച്ച വരുമാനം നൽകിയിരുന്ന വയനാട്ടിലെ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. വിളവെടുപ്പ് സീസൺ ആരംഭിച്ചിട്ടും വിപണിവില ഉയരാത്തത് കർഷകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്. ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 34 രൂപ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നേന്ത്രക്കായുടെ വില.
വയനാട് ജില്ലയിൽ നേന്ത്രവാഴയുടെ പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് കാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മേയ് അവസാനവാരത്തിൽ കിലോയ്ക്ക് 45 രൂപ വരെ ലഭിച്ചിരുന്ന നേന്ത്രക്കായയുടെ വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 33 മുതൽ 34 രൂപ വരെയാണ്.
ഈ വിലയിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ ഉൽപാദനച്ചെലവ് പോലും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്.മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യമായ നേന്ത്രക്കായ വരവ് ഇല്ലെങ്കിലും വില ഉയരാത്തത് കർഷകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ്.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, രാസവളങ്ങളുടെ വിലവർധന, തൊഴിലാളി ക്ഷാമം, പണിക്കൂലി വർധന, കമ്പി, കയർ, വാഴക്കുത്ത് തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ ചെലവുകൾ എല്ലാം ചേർന്ന് വാഴകൃഷി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായിരിക്കുകയാണ്. ആയിരം വാഴകൾ പരിപാലിക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിലോയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 40 രൂപയെങ്കിലും ലഭിച്ചാലേ കർഷകന് ലാഭം ലഭിക്കൂ എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വില ഇനിയും ഉയരാത്തപക്ഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പ് കൂടുന്നതോടെ കർഷകർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. കര്ഷക സംഘടനകള് വന്നതോടെ വാഴക്കുല വ്യാപാരികള് സംഘടിച്ച് വയനാട്ടിലെ വാഴക്കുലകള്ക്ക് ഏകീകൃത വില കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വയനാട്ടിലെ കര്ഷകര്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടയല് ജില്ലകളില് മികച്ച വില വാഴക്കുലകള്ക്ക് ലഭിക്കുമ്പോള് വയനാട്ടില് തുച്ഛമായ വിലയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കര്ഷകര് പറയുന്നു.
ഓണമടുക്കുന്നതോടെ നേന്ത്രവാഴക്കുലയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറും. ഈ ആവശ്യം മുന്നില് കണ്ട് കര്ഷകര് വാഴക്കൃഷിയില് വര്ദ്ധന വരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല് വിലക്കുറവ് ഓണവിപണിയില് നിന്ന് തങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനം നേടിത്തന്നേക്കില്ലെന്ന ആശങ്കയും ഇവര്ക്കുണ്ട്.
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