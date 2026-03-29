ETV Bharat / state

അപ്രതീക്ഷിതമായി മഴയും കാറ്റും; കോഴിക്കോട് മലയോര മേഖലയിൽ വാഴകൃഷി നാശം, സ്വപ്‌നങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞ് കർഷകർ

അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്‌ത മഴയും കാറ്റുമാണ് കോഴിക്കോട് മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് വിനയായത്. മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം, പെരുവയൽ, പെരുമണ്ണ, പഞ്ചായത്തുകളിലെ കർഷകർക്കാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടം ഉണ്ടായത്.

Ruined Banana cultivation
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 29, 2026 at 7:44 PM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: അപ്രതീക്ഷിതമായി കനത്ത മഴ പെയ്യുകയും കാറ്റ് വീശി അടിക്കുകയും ചെയ്‌തതോടെ
കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലെ വാഴ കർഷകരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളാണ് തകർന്നടിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ സന്ധ്യയോടെയാണ് കനത്ത മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടായത്. മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം, പെരുവയൽ, പെരുമണ്ണ, പഞ്ചായത്തുകളിലെ കർഷകർക്കാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്‌ടം ഉണ്ടായത്. നാലു പഞ്ചായത്തുകളിലെയും മിക്ക വയലുകളിലുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വാഴകളാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തെ കാറ്റിൽ ഒടിഞ്ഞുവീണത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്‌ത മഴയിൽ നശിച്ച വാഴകൾ

ഇത്തവണ വിഷു വിപണിയിൽ നല്ല വില ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആയിരുന്നു മിക്ക വാഴക്കർഷകരും കൃഷിയിറക്കിയിരുന്നത്. രണ്ടാഴ്‌ച കൂടി കഴിയുന്നതോടെ വാഴക്കുലകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്താം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ വിപണികളിൽ എല്ലാം വിളിച്ച് കർഷകർ വാഴക്കുല നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതിനിടയിലാണ് ഇന്നലെ കാറ്റ് ആഞ്ഞുവീശിയത്.

മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണിപറമ്പ്, കുറ്റിക്കടവ്, ആയംകുളം, മാവൂർപാടം, അരയങ്കോട്, പള്ളിയോള്‍, ആമ്പിലേരി, എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറെയും വാഴകൾ ഒടിഞ്ഞുവീണത്. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ
വെള്ളലശ്ശേരി, ചൂലൂർപാടം, സങ്കേതം, കോട്ടോൽത്താഴം, വിരുപ്പിൽ ,ഇഷ്‌ടിക ബസാർ, കൂഴക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലും വാഴകൾ ഒടിഞ്ഞുവീണു. പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകുളത്തൂർ, പള്ളിത്താഴം, കുറ്റിക്കാട്ടൂർ, പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൂർ മഠം, വെള്ളായിക്കോട്, മണക്കടവ്, എന്നിവിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായി വാഴ ഒടിഞ്ഞുവീണു.

"ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ പണി എടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മഴ പെയ്‌തത്. നല്ല കാറ്റായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 200 ത്തോളം വാഴകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മൊത്തം ആ കാറ്റിൽ തകർന്നുപോവുകയായിരുന്നു. വാഴ ഉലഞ്ഞ് പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എല്ലാ തകർന്നു", എന്ന് കർഷകൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ലോണെടുത്തും മറ്റുമാണ് ഓരോ കർഷകരും പാട്ടത്തിന് എടുത്ത വയലുകളിൽ കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നത്. വാഴകൾ മുഴുവൻ ഒടിഞ്ഞുവീണതോടെ
വലിയ കട ബാധ്യതയിലേക്കാണ് ഓരോ കർഷകരും എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സാധാരണ ഓണം, വിഷു തുടങ്ങിയ വിശേഷ സമയങ്ങളിൽ വിളവെടുക്കുന്നത് കണക്കാക്കിയാണ്
കർഷകർ നേന്ത്രവാഴകൾ കൃഷിയിറക്കാറുള്ളത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഴ കൃഷിയും കർഷകരും ഉള്ള ഇടമാണ് മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം, പെരുവയൽ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ.

കടം വാങ്ങിയും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തുമൊക്കയാണ് കൃഷിക്കുള്ള സാമ്പത്തികം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പാട്ടം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം എടുത്തത്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നടന്നതെന്നും കർഷകരുടെ നട്ടെല്ല് തകർക്കുന്ന കാറ്റാണ് വീശിയതെന്നും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാന വിപണികളിലെല്ലാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാഴക്കുലകളെക്കാൾ
ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടാവുക ഇവിടെനിന്ന് ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാഴക്കുലകൾക്കാണ്. നേന്ത്രവാഴ കൃഷി പൂർണമായും നശിച്ചതോടെ ഇത്തവണ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന വാഴക്കുലകൾ മാത്രമാകും വിപണിയിൽ ലഭിക്കുക.

അതേസമയം നേരത്തെ കാർഷികവിള പോളിസിയെടുത്ത് വാഴ ഒന്നിന് മൂന്നു രൂപ വീതം അടച്ച കർഷകർക്ക് 2023, 2024, 2025 വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ നഷ്‌ടത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് തുക പോലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല.
അതിനിടയിലാണ് ഇത്തവണ വീണ്ടും കനത്ത കാറ്റിൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചത്.

ഒരാഴ്‌ച മുമ്പും ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ കനത്ത കാറ്റ് വീശി അടിച്ചിരുന്നു. അന്നും മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം, പെരുവയൽ, പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വാഴകൾ ഒടിഞ്ഞുവീണു.
അതിനിടയിലാണ് ഇരുട്ടടി പോലെ വീണ്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപകമായി വാഴ കൃഷി നാശം സംഭവിച്ചത്. കൃഷി പൂർണ്ണമായി നശിച്ചതോടെ ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർ.

TAGGED:

FARMERS PROBLEMS IN RAIN
HEAVY RAIN IN KERALA
KERALA AGRICULTURAL
BANANA CULTIVATION IN KOZHIKKODE
BANANA PLANTS DESTROYED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.