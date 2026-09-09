കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം സര്ക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യപരിഗണന; 'ബാല്യസ്പന്ദനം' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കര്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ബാല്യസ്പന്ദനം' പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും ദേശീയ പോഷകാഹാര മാസാചരണമായ 'പോഷണ് മാ' യുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിര്വഹിച്ചു
Published : September 9, 2026 at 8:09 PM IST
കൊല്ലം: അങ്കണവാടികളുടെ ഭൗതിക വികസനത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക- മാനസിക വളര്ച്ചയും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സര്ക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന കര്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 'ബാല്യസ്പന്ദനം' പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവും ദേശീയ പോഷകാഹാര മാസാചരണമായ 'പോഷണ് മാ' യുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനവും കൊല്ലത്ത് ജയന് മെമ്മോറിയല് ഹാളില് നിര്വഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് അങ്കണവാടി കുട്ടികള്ക്കായി 'ബാല്യസ്പന്ദനം' ത്രൈമാസ ആരോഗ്യ പരിശോധന സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ്, വിളര്ച്ച തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില്ത്തന്നെ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് ഇതുവഴി സാധിക്കും.
ക്രഷ് നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ശില്പശാല
സംസ്ഥാനത്ത് ക്രഷ് നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന ശില്പശാല തിരുവനന്തപുരം ചൈത്രം ഹോട്ടലില് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നിര്വഹിച്ചു. വിവിധ സര്ക്കാര് വകുപ്പ് പ്രതിനിധികള് പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തു.
സംഘടിത അസംഘടിത മേഖലയില് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ആറ് മാസം മുതല് ആറ് വയസുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതമായ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ആണ് ക്രഷ് നയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള അങ്കണവാടികളെ, അങ്കണവാടികം ക്രഷ് ആയി ഉയര്ത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, സുരക്ഷിതത്വം, അപകടരഹിതമായ കളിപ്പാട്ടങ്ങള് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കി ആയിരിക്കും ക്രഷുകള് എന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ക്രഷ് പോളിസിയുടെ ആവശ്യകത, നിലവില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്രഷ് ജീവനക്കാരുടെ വേതനവ്യവസ്ഥയിലെ ന്യൂനതകള്, ക്രഷ് ജീവനക്കാര്ക്ക് ആവശ്യമായ യോഗ്യത, പരിശീലനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തുടങ്ങിയവ ശില്പശാലയില് ചര്ച്ച ചെയ്തു. ക്രഷ് നയരൂപീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി കരട് രൂപരേഖ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്ച്ചയും, തുടര്ന്ന് നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മേഖകളില് നിന്നുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തില് ചര്ച്ചയും നടത്തിയാകും അന്തിമ ക്രഷ് നയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.
വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് വി വിഗ്നേശ്വരി, അഡിഷണല് ഡയറക്ടര് ബിന്ദു ഗോപിനാഥ്, നിര്ഭയ സെല് സ്റ്റേറ്റ് കോഡിനേറ്റര് അഡ്വ ശ്രീല മേനോന്, സീനിയര് സൂപ്രണ്ട് പ്രദീപ്കുമാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് പങ്കെടുത്തു.
Also Read: അന്വേഷണ കമ്മിഷനു മുന്നില് ഹാജരായി രമ്യ ഹരിദാസ്; നടപടി താക്കീതില് ഒതുക്കിയേക്കും