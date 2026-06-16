റവന്യു ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് വാങ്ങാൻ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 50,000 കോടി തരണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ബജറ്റിൽ പങ്കുവച്ചത്. 16-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയപ്പോൾ ആർ.ഡി. ഗ്രാന്റ് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് മേടിച്ചെടുക്കണം.
Published : June 16, 2026 at 8:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: റവന്യു കമ്മി ഇനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റ് (ആർ.ഡി. ഗ്രാന്റ് - REVENUE DEFICIT GRANT) വാങ്ങിയെടുക്കാൻ നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മുൻ ധനമന്ത്രിയും സി.പി.എം നേതാവുമായ കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ആർ.ഡി. ഗ്രാന്റ് (റവന്യു ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ) ഇത്തവണ കേന്ദ്രം തന്നിട്ടില്ല. 14, 15 ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളുടെ സമയത്ത് നല്ല തുക കിട്ടിയിരുന്നു. കേന്ദ്രം ഇതുസംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് 41 ശതമാനമാണ്. ഇത്തവണ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ആർ.ഡി. ഗ്രാന്റ് വലിയ തുകയാണ് അന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് 50,000 കോടി തരണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ബജറ്റിൽ പങ്കുവച്ചത്. 16-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയപ്പോൾ ആർ.ഡി. ഗ്രാന്റ് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് മേടിച്ചെടുക്കണം. കേരളത്തിന് എപ്പോഴും റവന്യു കമ്മിയാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കാജനകമായ പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി സംസ്ഥാനം തകർന്നു എന്നാണ് ധവളപത്രത്തിലുള്ളത്. ഇത് ശരിയല്ല.
ജി.എസ്.ടി കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയതിലും 2,000 കോടി കൂടുതൽ ഇത്തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത്. യുദ്ധം പിൻവലിച്ചതിനാൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗം കൂടുതൽ സജീവമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.മാർച്ചിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല.
പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകാനുള്ള പണം കൊടുക്കാൻ പോലും അനുമതി നൽകിയില്ല. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് പണം ഗ്രാന്റായി നൽകാൻ സർക്കാരിനാവും. ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റി പ്രകാരമുള്ള സൗജന്യയാത്രയ്ക്ക് ചെലവ് 500 കോടിയാവും. അത് കൊടുക്കാനുള്ള പണമുണ്ട്. എല്ലാ വണ്ടിക്കും തുക നൽകിയാൽ 1,500 കോടി രൂപയാണ് ആവുന്നത്. അത് കൊടുക്കുമായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി യാത്രകൾക്ക് നിബന്ധനകൾ കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ണിൽ പൊടിയിടലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീസുരക്ഷ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കാൻ സർക്കാരിനാവില്ല. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പദ്ധതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ 11 ലക്ഷം പേർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് 17 ലക്ഷമായി. നിലവിൽ 30 ലക്ഷമാണ് അപേക്ഷകരുള്ളത്. പദ്ധതി വഴി പണം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കിഫ്ബിയെ സർക്കാർ തകർക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. നികുതി വർധിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം വർധിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അത് കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. പി.എം. ശ്രീ രാഷ്ട്രീയ ഡീലാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ അതേപ്പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വിഴുങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: മന്ത്രിയും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയും എതിർത്തു; സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്