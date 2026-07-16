മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുന്നു; 49 കോടിയുടെ ബൈരക്കുപ്പ പാലം പദ്ധതിക്ക് ജീവൻവയ്ക്കുന്നു
ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത സംഘമാണ് വയനാട്ടിലെ പെരിക്കല്ലൂരിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്
Published : July 16, 2026 at 11:00 AM IST
വയനാട്: കേരള-കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബൈരക്കുപ്പ പാലം പദ്ധതിക്ക് മുന്നോടിയായി ദേശീയപാത വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി. കബനി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഘം നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായുള്ള വയനാട്ടുകാരുടെ കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത്.
ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത സംഘമാണ് വയനാട്ടിലെ പെരിക്കല്ലൂരിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. തുടർന്ന് കബനി പുഴ കടന്ന് കർണാടകയിലെ ബൈരക്കുപ്പയിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശനം നടത്തി. കേരള, കർണാടക അതിർത്തികളിൽനിന്ന് പുഴയിലേക്കും പ്രധാന റോഡുകളിലേക്കുമുള്ള ദൂരം പ്രാഥമികമായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി. കേരള ഭാഗത്ത് റോഡിൽനിന്ന് പുഴയിലേക്ക് ഏകദേശം 30 മീറ്ററും കർണാടക ഭാഗത്ത് 80 മീറ്ററുമാണ് ദൂരമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. പാലം യാഥാർഥ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുഭാഗങ്ങളിലെയും റോഡ് ബന്ധങ്ങളും സംഘം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യാത്രാദുരിതത്തിന് പരിഹാരം
ബൈരക്കുപ്പ പാലം നിർമാണം സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയതെന്ന് ഫാ. ജോർജ് കപ്പുകാലായിൽ പറഞ്ഞു. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സംഘം എത്തിയത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതുമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർമാരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. പാലത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കി. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി എത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നതിൻ്റെ ശുഭലക്ഷണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
49 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബൈരക്കുപ്പ പാലം പദ്ധതിക്ക് ഈ മാസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ നിരാക്ഷേപപത്രം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമേ പദ്ധതിയുടെ തുടർനടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ. 1994ൽ തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ജീവൻവയ്ക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ, വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ (ഡി.പി.ആർ) തയ്യാറാക്കൽ, സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾ എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും നിർമാണത്തിലേക്ക് കടക്കുക.
പ്രതീക്ഷയോടെ നാട്
പാലം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ വയനാടിനും കർണാടകയ്ക്കുമിടയിലെ യാത്രയും ചരക്കുനീക്കവും കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. നിലവിൽ ദേശീയപാത 766ൽ ബന്ദിപ്പൂർ വനമേഖലയിലൂടെയുള്ള രാത്രി യാത്രാവിലക്ക് മറികടക്കാൻ ഈ പാലം സഹായിക്കും. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്കും മൈസൂരുവിലേക്കുമുള്ള യാത്രാദൂരത്തിൽ ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും. കൂടാതെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും.
കബനി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള യാത്രയ്ക്കായി നിലവിൽ തോണികളെയും ചങ്ങാടങ്ങളെയുമാണ് ഇരുതീരങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ ഈ യാത്ര തികച്ചും ദുഷ്കരവും അപകടകരവുമായി മാറാറുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെയുണ്ടായ തോണി അപകടങ്ങളിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു പാലം എന്നത് ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന്മരണ പ്രശ്നമാണ്.
ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും കാർഷിക രംഗത്തിനും പാലം വരുന്നതോടെ വലിയ ഉണർവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വയനാട്ടിലെ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കർണാടകയിലെ വിപണികളിൽ എത്തിക്കാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും. വർഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ ബൈരക്കുപ്പ പാലം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉയരുന്നത്. കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ നിർമാണ നടപടികൾക്ക് വേഗം കൈവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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