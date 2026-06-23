വിവാദ കാഫിര് സ്ക്രീന്ഷോട്ട് കേസ്; ജിതിന് ഭാസ്കറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, മൊബൈൽ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി
ജിതിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂവെന്ന് പ്രതികരണം. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
Published : June 23, 2026 at 2:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് ഏറെ വിവാദമായ കാഫിര് സ്ക്രീന്ഷോട്ട് കേസില് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ജിതിന് ഭാസ്കറിൻ്റെ ജാമ്യഹര്ജി വടകര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി. പ്രോസിക്യുഷൻ്റെ ശക്തമായ വാദങ്ങള് കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയായ ജിതിന് ഭാസ്കര് തൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേസില് നിര്ണായക വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഈ ഫോൺ ഇപ്പോള് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലം കൂടി പുറത്തുവരുന്നതോടെ കേസില് കൂടുതല് വ്യക്തത കൈവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
വിവാദ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വിവധ സോഷ്യല് മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്തത് ജിതിൻ ആണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ ഇത് നിർമിച്ചത് ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ജിതിൻ ഭാസ്കറിലൂടെ യഥാർഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
ജിതിൻ ഭാസ്കർ അഡ്മിനായ വടകര സ്ക്വാഡ് വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാഫിർ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ജിതിൻ അംഗമായ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇതു പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിതിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
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ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗവും സിപിഎം തുരുത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് ജിതിൻ ഭാസ്കർ. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തു പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണു മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് പൊലീസ് പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിയത്. രണ്ടര വർഷം നീണ്ട കേസിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റാണിത്.
2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പോളിങ് ദിനത്തിൻ്റെ തലേന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ "ദീനിയായ മുസ്ലിം' ആയും കെ കെ ശൈലജയെ 'കാഫിറായും ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകനായ പി കെ മുഹമ്മദ് കാസിം വാട്സ് ആപ്പിൽ അയച്ചതെന്ന പേരിൽ പ്രചരിച്ച വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിനു വഴിവച്ചിരുന്നു. എൽഡിഎഫിൻ്റെ പരാതിയിൽ കാസിമിനെ പ്രതിയാക്കിയാണു പൊലീസ് ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ തുടരന്വേഷണത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ റിബേഷ് രാമകൃഷ്ണനാണ് ഇതു പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഇതിനു പിന്നാലെ കേസന്വേഷണം വടകര പൊലീസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെ പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല എംഎൽഎ മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കണ്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചത്. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ ഊർജിത അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സി.പി.എം നേതാവായ ജിതിൻ ഭാസ്കർ കുടുങ്ങുന്നത്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് തയ്യാറാക്കിയ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.
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