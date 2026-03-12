മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരായ വധശ്രമക്കേസ്; കെഎസ്യു പ്രവർത്തകര്ക്ക് ജാമ്യം
മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർക്ക് തലശേരി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
Published : March 12, 2026 at 12:48 PM IST
കണ്ണൂർ: മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്ന അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർക്ക് തലശേരി കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കെഎസ്യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എം സി അതുൽ, അക്ഷയ് മാട്ടൂൽ, ബിതുൽ ബാലൻ, മുബാസ് സി എച്ച്, അഹമ്മദ് യാസീൻ എന്നിവർക്കാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവർ തലശേരി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
മന്ത്രിയെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഇതിനായി കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടന്നുവെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. വധശ്രമം, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങി അതീവ ഗുരുതരമായ ഒൻപതോളം വകുപ്പുകളാണ് പോലീസ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്. കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പ്രതികളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സർക്കാരിനെതിരെ നടന്ന സ്വാഭാവികമായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം മാത്രമാണ് ഇതെന്നും, വധശ്രമക്കേസ് ചുമത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. ഈ വാദങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം 25നാണ് കണ്ണൂരിൽ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിന് പരിക്കേറ്റത്. ജില്ലയിലെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് സമീപം വെച്ച് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മന്ത്രി കയറുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിവീഴുകയും ഇത് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉന്തും തള്ളിനുമിടയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ കഴുത്തിനും കൈയ്ക്കും പരിക്കേറ്റത്.
സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളും ഉയര്ന്നുവന്നു. മന്ത്രിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം അപലപനീയമാണെന്ന് ഇടതുപക്ഷം ആരോപിച്ചപ്പോൾ, അത്തരമൊരു ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളുമാണ് കോൺഗ്രസ് ഹാൻഡിലുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയവർ മന്ത്രിയുടെ സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടു പോലുമില്ലെന്നും രക്തസാക്ഷി പരിവേഷത്തിനായി സംഭവം വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നുമാണ് കെഎസ്യു ആരോപിച്ചത്. കരിങ്കൊടി കാണിക്കാനെത്തിയവർ ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കൈയ്ക്കുണ്ടായ പരിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പഴയ ചിത്രങ്ങളും കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് മന്ത്രിയെ ഐസിയുവില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനു ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയില്നിന്ന് ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്തത്.
