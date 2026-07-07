ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഐ പി ബിനു ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഐ പി ബിനു ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി
സംഭവ സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങള് കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്ന സർക്കാർ ആവശ്യം കോടതി അംഗികരിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് ജഡ്ജി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു
Published : July 7, 2026 at 1:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസില് സിപിഎം മുന് കൗണ്സിലര് ഐ. പി. ബിനു ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. സംഭവ സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങള് കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്ന സർക്കാർ ആവശ്യം കോടതി അംഗികരിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് ജഡ്ജി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് പത്ത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷയിൽ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞത്.
ദൃശ്യങ്ങള് വിചാരണ വേളയിലേ പരിശോധിക്കാവൂ എന്നതാണ് പ്രതികളുടെ നിലപാട്. ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ പ്രതികള്ക്ക് ജാമ്യം നല്കുന്ന ഹര്ജിയില് തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സര്ക്കാർ കോടതിയിൽ ഹര്ജി നല്കിയിരുന്നത്. പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് ജഡ്ജി എസ്. നസീറയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
ജീവൻ, ഷാഹിൽ, കിരൺ, അനിൽ കുമാർ, ഷഫീക്ക്, ലെനിൻ രാജ്, രാഹുൽ, ഐ പി ബിനു, ഉണ്ണി ദാസ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷയിലാണ് ഉത്തരവ് പറഞ്ഞത്. പ്രതികള് കൊലവിളിയുമായാണ് ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേരെ പാഞ്ഞടുത്തത്. സംഭവത്തിലെ ഗൂഡാലോചന തെളിയിക്കുന്നതിന് പ്രതികളില് ചിലരുടെ ഫോണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ഫോണുകളുടെ പരിശോധന ഫലം എത്തിയാലേ ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കാളികളായ പ്രമുഖരെ കണ്ടെത്താനാകൂ എന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടര് വാദിച്ചിരുന്നു. പ്രതികളുമായി യാതൊരു മുന് വിരോധവും ഇല്ലാതിരുന്ന സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരെ അവരുടെ കൃത്യനിര്വഹണം തടസപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രതികള് കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചത്. പ്രതികളുടെ പ്രവൃത്തി പ്രതിഭാഗം ആരോപിക്കുന്ന തരത്തില് ലഘൂകരിച്ച് കാണാന് കഴിയില്ലെന്നും അക്കാര്യം കോടി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ബോധ്യമാകുമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം
മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തിയതായിരുന്നു സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും നേരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത്.
സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാർ തല്ലിത്തകർക്കുകയും വനിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇ.ഡി സംഘത്തിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വലിയ കൈയാങ്കളിയുണ്ടായി. തുടർന്നാണ് കേസിലെ പ്രതികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം പിണറായി വിജയൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നത്.
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