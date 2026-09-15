'കൈയും കാലും വിറച്ചു, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല'; അഫ്ഗാനിലെ ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി അരുണിമ
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ 'ബാക്ക്പാക്കർ അരുണിമ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി വ്ലോഗർക്കാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബാമിയാനിൽ വച്ച് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്
Published : September 15, 2026 at 10:30 AM IST
എറണാകുളം: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കർശന നിയമങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി മലയാളി ട്രാവൽ വ്ലോഗർ. ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ മുജാഹിദീനുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ 'ബാക്ക്പാക്കർ അരുണിമ' ഒടുവിൽ മോചിതയായി. പുരുഷൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം ലംഘിച്ചതിനാണ് തന്നെ തടഞ്ഞുവച്ചതെന്ന് അരുണിമ വ്യക്തമാക്കി.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ 'ബാക്ക്പാക്കർ അരുണിമ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മലയാളി വ്ലോഗർക്കാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബാമിയാനിൽ വച്ച് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. തന്നെ മുജാഹിദീനുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് കാണിച്ച് അരുണിമ നേരത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബാമിയാനിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പുരുഷനായ ഒരു സഹായിയോ ഗൈഡോ ഇല്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്ന് അരുണിമ തൻ്റെ പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ നേരത്തെ ജലാലാബാദിലും തനിക്ക് യാത്രാനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നതായി അരുണിമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷങ്ങൾ
തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയാണ് അരുണിമ ബാമിയാനിൽ എത്തിയത്. തുടർന്ന് പാസ്പോർട്ട്, വിസ, പെർമിറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ ചോദ്യം ചെയ്തു. പെർമിറ്റ് എടുക്കണമെന്നും ഗൈഡിനൊപ്പം മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാവൂ എന്നും അവർ നിർബന്ധിച്ചതായി അരുണിമ പറയുന്നു. അവരുടെ നിയമപ്രകാരം താൻ തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്നും, അതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഈ വിവരം താൻ ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ അറിയിച്ചു. തൻ്റെ കൈയും കാലും വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വഴിയാണ് അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. തന്നെ നാടുകടത്താൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, നിയമം ലംഘിച്ചതിനാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അവർ.
നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ താൻ വല്ലാതെ ഭയന്നുപോയെന്ന് അരുണിമ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ബാമിയാനിൽ എത്താൻ തന്നെ സഹായിച്ച ഒരാളെ ബന്ധപ്പെടുകയും, അദ്ദേഹം തനിക്ക് വേണ്ടി അധികൃതരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ തന്നെ അനുവദിച്ചതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തനിക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അരുണിമ പറഞ്ഞു.
തുടർയാത്ര ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്ക്
ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതലാണ് അരുണിമ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. യാത്രയുടെ നിരവധി വീഡിയോകൾ അവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫോളോവേഴ്സുള്ള വ്ലോഗറാണ് അരുണിമ. നിലവിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് 500 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്യാനാണ് അരുണിമ പദ്ധതിയിടുന്നത്. യാത്രാമധ്യേ നിരവധി പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
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നേരത്തെ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ, താൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബാമിയാനിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സഹായിക്കണമെന്നും അരുണിമ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ വിവർത്തനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു കുറിപ്പും അവർ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിലാണ് തന്നെ മുജാഹിദീനുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അവകാശവാദങ്ങളും സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇടിവി ഭാരതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണവും ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
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