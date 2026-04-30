മറ്റൊരു ഹൃദയത്തിൽ വിരിഞ്ഞ രണ്ടാം ജന്മം, അമാന ഇനി സ്‌കൂളിലേക്ക്, ലിസി ആശുപത്രിക്കും കൈയ്യടി

പുതുഹൃദയത്തിൻ്റെ തുടിപ്പുമായി അമാന സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍

അമാനയും മാതാപിതാക്കളും ആശുപത്രി അധികൃതരും കേക്ക് മുറിച്ച് സന്തോഷം പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു (ETV Bharat)
Published : April 30, 2026 at 7:10 PM IST

എറണാകുളം: ഹൃദയ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം പുതുഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനവുമായി അമാന മെഹനാസ് (14) അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു. എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വിജയകരമായ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ദുബായിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അമാന ആശുപത്രി വിട്ടു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച കിളിമാനൂർ സ്വദേശി ജയി ജയകുമാറിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അമാനയ്ക്ക് നവജീവൻ നൽകിയത്.

അഞ്ചു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്

മലപ്പുറം ചങ്ങരംകുളം സ്വദേശികളായ മനോജിൻ്റെയും നിഷിതയുടെയും മകളായ അമാനയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഹൃദയസംബന്ധമായ ഗുരുതരമായ തകരാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തെ അറകൾ ക്രമാതീതമായി വികസിക്കുന്ന അപൂർവ്വ രോഗമായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. വർഷങ്ങളോളം മരുന്നുകളിലൂടെ രോഗാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളായതോടെ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.


തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ലിസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ അമാന, കഴിഞ്ഞ മാസം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അവയവദാന ശൃംഖലയായ 'കെ-സോട്ടോയിൽ' (K-SOTTO) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഹൃദയം ലഭ്യമാകാൻ കാലതാമസം നേരിടുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അമാനയെയും കൂട്ടി മാതാപിതാക്കൾ ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു.

എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 8-ാം തീയതി രാത്രിയോടെയാണ് കെ-സോട്ടോയിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ഹൃദയം ലഭ്യമാണെന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വിമാനമാർഗം അമാനയും കുടുംബവും കൊച്ചിയിലെത്തി. ഒമ്പതാം തീയതി പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ ഡോക്ടർമാരായ ജീവേഷ് തോമസ്, ജോ ജോസഫ്, അരുൺ ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഹൃദയം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു.


ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45-ന് മെഡിക്കൽ സംഘം ഹൃദയവുമായി പുറപ്പെട്ടു. 2.40-ന് കൊച്ചിയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലെ ഹെലിപ്പാഡിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നും പൊലീസ് സജ്ജമാക്കിയ 'ഗ്രീൻ കോറിഡോർ' വഴി വെറും നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹൃദയം ലിസി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. വൈകുന്നേരം 5.30-ഓടെ അമാനയുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഹൃദയം വീണ്ടും മിടിച്ചു തുടങ്ങി. രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടെ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി.

ഭാവിയിലെ 'കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്'

അമാനയുടെ ആരോഗ്യനില പൂർണമായും തൃപ്തികരമാണെന്നും വൈകാതെ തന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്കും പഠനത്തിലേക്കും മടങ്ങാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് (ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ദ്ധ) ആകാനാണ് അമാനയുടെ ആഗ്രഹം. അവളുടെ ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകട്ടെ എന്ന് ലിസി ആശുപത്രി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഫാ. പോൾ കരേടൻ ആശംസിച്ചു.


ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് മധുരം പങ്കിട്ടാണ് അമാനയെ യാത്രയാക്കിയത്. അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായ ജയി ജയകുമാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അമാനയും, ഹെലികോപ്റ്റർ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മന്ത്രി പി. രാജീവിനും പൊലീസിനും മാതാപിതാക്കളും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ അമാനയുടെ കുടുംബം ജോലി സംബന്ധമായി ദുബായിലാണ് താമസം.

നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ലിസി ആശുപത്രിലിസി ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണിത്. ഇതിൽ ഒൻപത് തവണയും വ്യോമമാർഗ്ഗമാണ് ഹൃദയം എത്തിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചികിത്സാരംഗത്തെ ഈ നേട്ടം കേരളത്തിൻ്റെ അവയവദാന രംഗത്തെ പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ലായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

