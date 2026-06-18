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പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി; കാട്ടില്‍ നിന്നെത്തി നാട്ടിലെ താരമായി, കൗതുകം ജോയ്‌യുടെ വീട്ടിലെ 'മൂട്ടിപ്പഴം'

കാട്ടിലെ പഴം നാട്ടിലും വളരും. വനത്തില്‍ മാത്രം വിളയുന്ന ഫലവൃക്ഷം തനിയെ മുളച്ച് വളര്‍ന്ന് കായിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചിയില്‍. കൗതുക കാഴ്‌ച കാണാന്‍ നിരവധി പേരാണ് ജോയ്‌യുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്.

MUTTIPAZAM MUTTIPAZAM ERNAKULAM BACCAUREA COURTALLENSIS മൂട്ടിപ്പഴം
Baccaurea. (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 2:36 PM IST

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എറണാകുളം: വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു വിസ്‌മയ കാഴ്‌ചയൊരുക്കി മൂട്ടിപ്പഴം കായ്ച്ചു. വെളിയേൽച്ചാൽ സ്വദേശിയായ ജോയിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് വനമേഖലകളിൽ മാത്രം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന 'മൂട്ടിപ്പഴം' തനിയെ മുളച്ചുപൊന്തി വളർന്ന് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ ഈ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യവും കൗതുക കാഴ്‌ചയും ആസ്വദിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിരവധി ആളുകളാണ് ജോയ്‌യുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഈ മരം ആദ്യമായി കായ്ച്ചത്. അപ്പോഴാണ് വനവാസികൾക്ക് മാത്രം പരിചിതമായ കാടുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന മൂട്ടിപ്പഴമരമാണിതെന്ന് ജോയ്‌യ്‌ക്ക് മനസിലായത്. ഈ വർഷവും മരത്തിൽ നിറയെ പഴങ്ങൾ പാകമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മൂത്ത് പഴുത്തപ്പോൾ മങ്ങിയ ചുവപ്പ് നിറത്തിലേക്ക് മാറിയ പഴങ്ങൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. വനത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവിക അന്തരീക്ഷം വീട്ടുമുറ്റത്ത് പുനർജനിച്ചത് പോലെയുള്ള അനുഭവമാണിത് നൽകുന്നത്.

ജോയ്‌യുടെ വീട്ടിലെ മൂട്ടിപ്പഴം (ETV Bharat)

എന്താണ് മൂട്ടിപ്പഴം?

കേരളത്തിലെ വനമേഖലകളിൽ മാത്രം അപൂർവ്വമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലവർഗമാണിത്. ഒരു കാലത്ത് ആദിവാസികൾ മാത്രം ഭക്ഷണമാക്കിയിരുന്ന ഈ കാട്ടുപ്പഴം സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായിട്ടില്ല. ഉൾക്കാടുകളിൽ ധാരാളം മൂട്ടിമരങ്ങൾ ഉള്ളതായി വനവാസികൾ പറയുന്നു. വനവിഭവത്തിന്‍റെ ഈ വേറിട്ട രുചി തേടി മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരെ നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. കാഴ്‌ചയിൽ വിദേശ പഴമായ റംബൂട്ടാനോട് ഇതിന് ഏറെ സാമ്യമുണ്ട്. നേർത്തതും കട്ടി കുറഞ്ഞതുമായ ഇതിന്‍റെ തോട് പൊളിച്ചാണ് ഉള്ളിലെ ഭാഗം കഴിക്കുന്നത്.

പേരിന് പിന്നിലെ സവിശേഷത: ഈ മരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത, ഇതിന്‍റെ കായകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ മരങ്ങളെപ്പോലെ ചില്ലകളിലല്ല, മറിച്ച് മരത്തിന്‍റെ തടിയിലാണ് എന്നതാണ്. പഴങ്ങൾ അധികവും ഉണ്ടാകുന്നത് മരത്തിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് 'മൂട്ടിപ്പഴം' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.

MUTTIPAZAM MUTTIPAZAM ERNAKULAM BACCAUREA COURTALLENSIS മൂട്ടിപ്പഴം
Baccaurea. (Getty)

പൂവിടലും വിളവെടുപ്പും: ജനുവരി മാസത്തോടെ പ്രകൃതി അണിയിച്ച പട്ടുപോലെ മൂട്ടിമരത്തിന്‍റെ തായ്ത്തടി നിറയെ ഇളം ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മനോഹരമായ കാഴ്‌ചയാണ്. നല്ല ചൂടുകാലത്ത് മാത്രമേ ഈ മരം പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. വേനൽക്കാലത്ത് പൂവിടുന്ന മൂട്ടിമരം കാലവർഷത്തോടെയാണ് കായ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുകുലകളായി കായകളുടെ കൂട്ടം മരത്തിന്‍റെ തായ്ത്തടിയിലുടനീളം കാണാം. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ പൂർണമായും പാകമാകുന്നത്. പഴുക്കുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് മങ്ങിയ ചുവപ്പ് നിറമായിരിക്കും.

രുചിയും ഔഷധ ഗുണങ്ങളും: തോടിനുള്ളിൽ ജെല്ലി പോലെയുള്ള പൾപ്പാണ് ഇതിന്‍റെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഭാഗം. പുളിയും മധുരവും, ഒപ്പം ചെറിയൊരു ചവർപ്പും കലർന്ന വേറിട്ടൊരു രുചിയാണ് മൂട്ടിപ്പഴത്തിനുള്ളത്. പഴമായി നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് പുറമെ, മൂട്ടിപ്പഴത്തിന്‍റെ പുറംതോട് ഉപയോഗിച്ച് സ്വാദിഷ്‌ടമായ അച്ചാറുകളും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് പുറമെ മലയണ്ണാൻ, കരടി, കുരങ്ങ് എന്നിവയുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇഷ്‌ടവിഭവമാണ് ഈ പഴം. പ്രകൃതിദത്തമായ ഒട്ടനവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് മൂട്ടിപ്പഴം.വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾക്ക് മൂട്ടിപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. രക്ത‌ത്തിലെ പ്ലേറ്റ്‌ലേറ്റിന്‍റെ അളവ് വർധിക്കുന്നതിനും മൂട്ടിപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

MUTTIPAZAM MUTTIPAZAM ERNAKULAM BACCAUREA COURTALLENSIS മൂട്ടിപ്പഴം
Baccaurea. (Getty)

കൃഷിയും പരിചരണവും: വെള്ളക്കെട്ടില്ലാത്ത ഏത് മണ്ണിലും മൂട്ടിമരം എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താം. മികച്ച രീതിയിൽ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നതിനാൽ ഇതൊരു നല്ല തണൽ വൃക്ഷം കൂടിയാണ്. പഴങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ചെറുവിത്തുകളാണ് പ്രധാന നടീൽ വസ്‌തു. ഇവ മണലിൽ പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം. വിത്തുകൾക്ക് പുറമെ ബഡ് ചെയ്‌തും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്‌തും മൂട്ടിമരത്തിന്‍റെ നല്ലയിനം തൈകൾ വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

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വനത്തിൽ തനിയെ മുളച്ച് വളരുന്ന ഒരു സാധാരണ മൂട്ടിമരം വളർന്ന് കായ്ക്കുവാൻ ഏകദേശം 6 മുതൽ 8 വർഷം വരെ സമയമെടുക്കും. തന്‍റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തനിയെ വളർന്നതാണെങ്കിലും ഔഷധ ഗുണമേറിയ ഈ പഴം തോട്ടങ്ങളിൽ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വിപണനം ചെയ്യാൻ കർഷകർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് വീട്ടുടമ ജോയ് പറയുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി വളരുന്ന ഇത്തരം മരങ്ങളെ നാം സംരക്ഷിച്ചാൽ, വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ സസ്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇടമുണ്ടാകുമെന്ന് ജോയ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

MUTTIPAZAM
MUTTIPAZAM ERNAKULAM
BACCAUREA COURTALLENSIS
മൂട്ടിപ്പഴം
BACCAUREA RIPENED IN ERNAKULAM

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