കാൽനടയായും ബസിലും യാത്ര; ഗുരുധർമ പ്രചാരണത്തിൽ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട്, നന്മയുടെ വഴിയിൽ ബേബി പാപ്പാളിൽ
കാൽ നടയായും ബസിലും യാത്ര ചെയ്താണ് പാപ്പാളിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഗുരുധർമ്മ പ്രചാരണം. കേരളത്തിലാദ്യമായി എസ്എൻഡിപി യോഗം കുടുംബ യൂണിറ്റിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് പാപ്പാളിയാണ്.
Published : April 21, 2026 at 8:15 PM IST
ആലപ്പുഴ: ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ധർമ്മ പ്രചരണ രംഗത്ത് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി ഗുരുധർമ്മ പ്രചാരകൻ മുഹമ്മ സ്വദേശി ബേബി പാപ്പാളിൽ. നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും എസ്എൻഡിപി ശാഖകളിലും ഗുരുമന്ദിരങ്ങളിലും, കുടുംബ യൂണിറ്റുകളിലും പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും പഠിപ്പിച്ചും പ്രസംഗിച്ചും ശ്രീനാരായണീയരെ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാപ്പാളിയുടെ സേവനം.
ബൈക്കിലോ, കാറിലോ യാത്ര ചെയ്തല്ല കാൽ നടയായും ബസിലും യാത്ര ചെയ്താണ് പാപ്പാളിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഗുരുധർമ്മ പ്രചാരണം. കേരളത്തിലാദ്യമായി എസ്എൻഡിപി യോഗം കുടുംബ യൂണിറ്റിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് പാപ്പാളിയാണ്. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യോഗനേതൃത്വം കുടുംബ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് ആത്മീയപരമായി ശ്രീനാരായണീയ സമൂഹം ഉയരുവാൻ ഇടയായതെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പാപ്പാളിക്ക് ഉള്ളത്.
പങ്കെടുക്കുന്ന വേദികളിലെല്ലാം ഗുരുദേവ ചിത്ര കാർഡുകൾ, ലഘുലേഖകൾ, സ്വന്തം രചനയിലുള്ള ഗുരുദേവ കീർത്തന നോട്ടീസുകൾ, ജയന്തി ആശംസാ കാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. മുഹമ്മ പാപ്പാളിയിൽ പരേതരായ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെയും ജാനുവിൻ്റെയും മകനായി ജനിച്ച ബേബി പാപ്പാളിൽ എസ്എസ്എൽസി പഠനത്തിന് ശേഷം പുനലൂരിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു.
ഇതിനിടെ 1988ൽ ശിവഗിരിയിലും അരുവിപ്പുറത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് പൂർണമായി ഗുരുധർമ്മ പ്രചാരകനായത്. 27 വർഷമായി കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പ്രതിമാസ ചതയദിന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന പപ്പാളിയെ മൂന്നു തവണ ദേവസ്വം ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. മറ്റ് നിരവധി ശ്രീനാരായണീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും പുരസ്ക്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ രംഗത്ത് പാപ്പാളി നൽകിയ സേവനം പരിഗണിച്ച് പ്രാർത്ഥനാരത്നം ബഹുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 35 വർഷമായി. പുനലൂരിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഗുരുദേവ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇടയായത്. അന്ന് എനിക്ക് 28 വയസായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ശിവഗിരിയിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ശിവഗിരിക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ അരിവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ ശദാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ആഴ്ച കൂടിയായിരുന്നു. അന്ന് അരിവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടായി. അത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായാണ് കരുതുന്നത്", ബേബി പാപ്പാളിൽ പറഞ്ഞു.
63 കാരനായ പാപ്പാളിൽ അവിവാഹിതനാണ്. ഗുരുഭക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയ വിശാലതയും ത്യാഗ മനസ്ഥിതിയുമാണ് പാപ്പാളിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഗുരുദർശനത്തിൻ്റെ പ്രകാശവലയത്തിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ചിത്രശലഭത്തെപ്പോലെ ഗുരുസേവയ്ക്ക് അനവരതം അഖിലവും സമർപ്പിച്ച പാപ്പളിയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണ്.
