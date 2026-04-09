ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം തനിക്കൊപ്പമെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ, സര്‍പ്രൈസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

ഗുരുവായൂരപ്പൻ മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കില്ല എന്നു ഞരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ബി ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

kerala assembly election 2026 kerala polling day guruvayoor election b gopalakrishnan
Collage of B gopalakrishnan and Suresh gopi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 11:12 AM IST

തൃശൂര്‍: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ എന്ന് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ ബി ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം തനിക്കൊപ്പമെന്നും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കാര്യങ്ങൾ ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കില്ല എന്നു ഞരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ബി ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ പറഞ്ഞു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ സർപ്രൈസുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. കേരളത്തിൽ ബിജെപി ഘടകമായി മാറും. ജനങ്ങളോട് ചെയ്‌ത ദ്രോഹത്തിനു ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും. പാലക്കാട്ടെ സംഭവം അറിയില്ല. ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എംഎൽഎ ആയാലും കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങാനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള നാടകം.
ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ്റെ പ്രസ്‌താവനകളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളവർ പറയട്ടെ. അത് ആധാരമാക്കി അല്ല ജനവിധി വരുന്നതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഉച്ചസ്ഥായിൽ നിൽക്കെ, ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തില്‍ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നത്.

വിവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം: 'എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു എംഎൽഎ ഇല്ല?'

തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായി അന്താരാഷ്ട്ര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിന്ദു എംഎൽഎ പോലും നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വിളി കേട്ടാണ് താൻ എത്തിയതെന്നും, 'ക്ഷേത്രക്കൊള്ളക്കാരിൽ' നിന്ന് ഈ പുണ്യഭൂമിയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിയമനടപടികളും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണവും

വിവാദ പ്രസ്താവന വോട്ട് പിടിക്കാൻ മതവികാരം ഇളക്കിവിടുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചാവക്കാട് പൊലീസ് ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്തു. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 125-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മതവിദ്വേഷം വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. പരാമർശം ഗൗരവതരമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ഹൈക്കോടതി, സമൂഹത്തിൽ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളിൽ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

തുടരുന്ന വിവാദങ്ങൾ: ഫ്ലക്സ് ബോർഡും ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡും

ആദ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കേസ് നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഗുരുവായൂരിലെ മുൻ എംഎൽഎമാരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് വീണ്ടും വിവാദമായി. 'ഇത് മാറണം, മാറ്റത്തിനായി വോട്ട് ചെയ്യൂ' എന്ന സന്ദേശമായിരുന്നു ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂടാതെ, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ

താൻ വസ്തുതകളാണ് പറഞ്ഞതെന്നും കേസുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വിഭജന രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ മുന്നണികൾ ഒരേപോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുരുവായൂരിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

