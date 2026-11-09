മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം; മകളുടെ വിവാഹത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
b gopalakrishnan mammootty cyber attack statement: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സൗഹൃദത്തിനിടയിൽ രാഷ്ട്രീയമെന്ന വാക്കുപോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ അഡ്വ.ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
Published : November 9, 2026 at 10:32 AM IST
തൃശൂർ: ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ യഥാർഥ സിപിഎം പ്രവർത്തകരല്ലെന്നും, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സിപിഎം ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നവരാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തി നവദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നത്. ഈ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ വ്യാപകമായി സൈബർ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രംഗത്തെത്തിയത്. തൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്നും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വ്യക്തിപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലേക്കും വർഷങ്ങളായുള്ള സൗഹൃദങ്ങളിലേക്കും ദയവുചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയം വലിച്ചിഴക്കരുത്. മമ്മൂട്ടിക്കെതിരായ ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ വേട്ടയാടലുകൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്ത വിഷയത്തിൽ മാത്രം വ്യാപകമായി സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സൗഹൃദത്തിനിടയിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വാക്കുപോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും, ദയവുചെയ്ത് ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
മമ്മൂട്ടിയുമായി തനിക്ക് വർഷങ്ങളുടെ ആത്മബന്ധമുണ്ടെന്ന് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പുകൾ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കലയും രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടാണെന്നും, കലാകാരന്മാരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളിൽ തളച്ചിടുന്നത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ലെന്നും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മുൻപ് ഡിവൈഎഫ്ഐ, എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾ മമ്മൂട്ടിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴും ചില പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ആക്രമണം ഉയർന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനും മുതിർന്ന നേതാവ് പി. ജയരാജനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര മുഖമായ മമ്മൂട്ടിയെപ്പോലുള്ള ഒരു കലാകാരനെതിരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് അപമാനമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അനുഭാവികളല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളാണ് ഇത്തരം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. സിനിമ മേഖലയിലുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി വേദി പങ്കിടുമ്പോഴോ അവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ അനാവശ്യമായി വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അടുത്തകാലത്തായി വർധിച്ചുവരികയാണ്.
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ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കാണുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അധഃപതനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയെപ്പോലെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട്. വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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