'കണക്ക് ബോർഡ് പറയട്ടെ'; കൈമലർത്തി മന്ത്രി വാസവൻ, അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലെ ക്രമക്കേടിൽ മറുപടിയില്ല
സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുകയായ രണ്ട് കോടി രൂപ ദേവസ്വം ഫണ്ടിൽ തിരിച്ചടച്ചു എന്ന മന്ത്രിയുടെ നിയമസഭയിലെ വാദം തെറ്റാണെന്നും, ആ തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : February 12, 2026 at 4:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ അട്ടിമറിച്ചതുവഴിയുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. സർക്കാർ സംഗമത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരുക്കിയതെന്നും ബാക്കി കണക്കുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയട്ടെയെന്നും വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രി ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കൈമലർത്തുകയായിരുന്നു.
സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുകയായ രണ്ട് കോടി രൂപയടക്കം തിരിച്ചടച്ചുവെന്ന നിയമസഭയിലെ മന്ത്രിയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴാണ് കണക്കുകൾ ബോർഡ് പറയട്ടെയെന്ന വിചിത്രമായ മറുപടി മന്ത്രി നൽകിയത്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും പ്രതിക്കൂട്ടിലാകുന്നു. ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ കരാർ നൽകിയതുവഴി വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു.
ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും നടന്നതായാണ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പന്തൽ നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടെൻഡർ വിളിക്കാതെയാണ് കരാർ നൽകിയതെന്നും ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്കാണ് ടെൻഡർ നടപടികൾ പാലിക്കാതെ പന്തൽ നിർമാണത്തിനുള്ള കരാർ കൈമാറിയത്. ടെൻഡർ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പത്തു ശതമാനം അധിക തുക കുറയ്ക്കാമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓഡിറ്റിൽ കണക്കുകളിലെ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല ചെലവുകൾക്കും ജിഎസ്ടി ബില്ലുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തത് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഉപകരാറുകൾ നൽകിയതിൽ വ്യക്തമായ കണക്കുകളില്ലെന്നും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചാണ് ഇവ നൽകിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഉപകരാറുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഓഡിറ്റിങ്ങിനായി ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ബില്ലുകൾ കൃത്യമല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കൃത്യമായ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.
കണക്കില്ലാത്ത ചെലവുകൾ
കലാപരിപാടികൾക്കായി വകയിരുത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നെങ്കിലും എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിപാടികൾ നടത്തിയതായും അതുവഴി ആറ് ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ചെലവായതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഐപികളുടെ ഭക്ഷണ വിതരണ ചെലവിലും കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല. മരാമത്ത് പണികൾ നൽകിയതും ടെൻഡർ ഇല്ലാതെയാണ്. ഊരാളുങ്കലിന് 4.4 കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും നൽകാനുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അയ്യായിരം പേർ പങ്കെടുത്തതായി കണക്കാക്കി എട്ടര ലക്ഷം രൂപ ചെലവായെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുപ്രകാരം അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നാലായിരം പേർ മാത്രമാണ്.
സ്പോൺസർഷിപ്പിലും അവ്യക്തത
രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരുമാനത്തിലും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, കേരള ബാങ്ക് എന്നിവരായിരുന്നു സ്പോൺസർമാർ. ഇവരിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കി ദേവസ്വം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത തുക തിരിച്ചടച്ചു എന്നായിരുന്നു ജനുവരി 28ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ മറുപടി നൽകിയത്. എന്നാൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ദേവസ്വം ഫണ്ടിലെ തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനായി ദേവസ്വം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപ തിരിച്ചടച്ചുവെന്ന മന്ത്രിയുടെ മുൻ വാദം തെറ്റാണെന്ന് ഇതോടെ സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ മന്ത്രി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കോടി രൂപ എവിടെ പോയി എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അന്നത്തെ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തോ നിലവിലെ ഭരണസമിതിയോ ഇതിന് മറുപടി നൽകണമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
