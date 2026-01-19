സൂപ്പുകള്, പുഡിങ്ങുകള്, സൈഡ് ഡിഷ്; 'ആയുഷ് ആഹാരം' നിത്യജീവിതത്തില്, ഇത് മോഡേണ് മെനു
ഓരോ പ്രായത്തിലും ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തില് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജെന് സികള്ക്കടക്കം ഇഷ്ടമാകുന്ന തരത്തില് ആയുഷ് ആഹാരം എങ്ങനെ തയാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം.
Published : January 19, 2026 at 7:11 PM IST
കണ്ണൂര്: ആയുസിൻ്റെ വേദമാണ് ആയുര്വേദം. നിത്യ ജീവിതത്തിലും രോഗ ചികിത്സയിലും ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന്യം ചികിത്സാ രീതിയോടൊപ്പം സമന്വയിക്കുന്നതാണ് ആയുര്വേദത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം നല്കുന്ന തേനും വയമ്പും, കുറുക്കുകളും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശാരീരിക വളര്ച്ചയ്ക്കും ഉതകുന്നതാണ്.
ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തില് എന്തെല്ലാം എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ആഹാരങ്ങളിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ വരുത്തണമെന്നും ആയുര്വേദം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോപ്രായത്തിലും ഭക്ഷണത്തില് വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും ആയുര്വേദം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അടുത്ത കാലത്തായി വിദേശ ഭക്ഷണങ്ങള് നമ്മുടെ ആഹാര ശീലങ്ങളില് സ്വാധീനം ചെലുത്തി തുടങ്ങി. തനത് ഭക്ഷണ രീതികള് മണ്മറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ഫലം ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളുടെ ആധിപത്യമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീടുകളിലെ ഭക്ഷണ രീതി പോലും മാറി മറിയുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് 'ആയുഷ് ആഹാരം ' എന്ന ആശയത്തത്തിന് പ്രസക്തി ഏറുന്നത്. കണ്ണൂരില് നിന്ന് തുടങ്ങി സംസ്ഥാനം മുഴുവന് ആയുഷ് ആഹാരം വ്യാപകമാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ആയുര്വേദ ഹോസ്പിറ്റല് മാനേജ്മെൻ്റ് അസോസിയേഷനും നോര്ത്ത് മലബാര് ചേമ്പര് ഓഫ് കോമേഴ്സും. പൊതു ഇടങ്ങളായ ആശുപത്രി ക്യാൻ്റീനുകള്, ഹോട്ടലുകള്, ഹോം സ്റ്റേകള്, കുടുംബശ്രീ കഫേകള്, എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണ മെനുവില് ആയുര്വേദ ആഹാരങ്ങള് വിഭവങ്ങളായി നല്കും.
"പരമ്പരാഗത ഭക്ഷ്യരീതികള പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ആയുഷ് ആഹാരം എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രധാനമായും ഹോട്ടല് മാനേജ്മെൻ്റ് സ്കൂളുകളില് അടക്കം ഇത് നടപ്പിലാക്കനാണ് പദ്ധതി" ആയുര്വേദ ഹോസ്പിറ്റല് മാനേജ്മെൻ്റ് അസോസിയേഷന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ഇടൂഴി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു.
ആയുര്വേദ ആഹാര തത്വത്തെ മാറ്റം വരുത്താതെ ജെന് സികള് അടക്കമുള്ളവര്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയില് ആയുഷ് ആഹാരം നിര്മ്മിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ആയുര്വേദ ആഹാരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത ആഴത്തില് മനസിലാക്കി പതിനെട്ടിനം വിഭവങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. പാനീയങ്ങള്, സൂപ്പുകള്, പുഡിങ്ങുകള്, സൈഡ് ഡിഷ്, സ്നാക്സ്, എന്നിവയെല്ലാം ഏതൊരാള്ക്കും രുചി നല്കാന് പാകത്തില് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്വാത്വിക, രാജസിക ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇനി രുചിക്കാം.
സംസ്ഥാന തലത്തില് ആയുഷ് ആഹാരം എല്ലാ ജില്ലകളിലും പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളില് ഇത് പ്രാവര്ത്തികമാകും. ആയുഷ് ആഹാരം നിത്യ ജീവിതത്തില് എന്ന വിഷയത്തില് സ്പെഷലിസ്റ്റ് മെഡിക്കല് ഓഫിസര് ഡോ യുവി രുഗ്മ ആദ്യ ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഡോ പിപി അന്ത്രു, ഡോ ഇടൂഴി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് നമ്പൂതിരി, ഡോ കേശവന് വെദിര മന എന്നിവര് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചു സംസാരിച്ചു.
ആയുഷ് ആഹാരം പദ്ധതിയുടെ ഗുണങ്ങള് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സാധാരണക്കാര്ക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനമെന്ന് ഡോ ലീമ പറഞ്ഞു. " കേന്ദ്ര ഗവണ്മെൻ്റ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. പദ്ധതിയുടെ ഗുണങ്ങള് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്. ഇന്ന് കണ്ണൂരില് തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കും" - ഡോ. ലീമ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പാനല് ചര്ച്ചയില് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും രോഗാവസ്ഥകളിലും ആയുര്വേദ ഭക്ഷണ രീതികളുടെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. പരമ്പരാഗത ആയുര്വേദ വിഭവങ്ങള് രുചിച്ചറിയാനുള്ള അവസരവും ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചവര്ക്ക് ലഭിച്ചു. ശരീരത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമ്പരാഗത ആയുര്വേദ വിഭവങ്ങള് രൂചിച്ചറിയാന് വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില് ടൂറിസം വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സെമിനാറില് പങ്കെടുത്തവര് ചർച്ച ചെയ്തു.
Also Read:ലഹരി മുക്തി യോഗയിലൂടെ സാധ്യം; നിംഹാൻസും ഹാർവാർഡ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളും നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നതിങ്ങനെ