മരണമില്ലാത്ത ഓർമയായി അയോന; നാലുപേരിലൂടെ ആ പുഞ്ചിരി ഇനി വിരിയും, യാത്രാവിമാനത്തിലൂടെ വൃക്ക എത്തിച്ചു, സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം

കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിലാണ് അവയവം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു യാത്രാവിമാനത്തില്‍ അവയവം എത്തിക്കുന്നത്.

Ayona (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 15, 2026 at 11:31 AM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍, തിരുവനന്തപുരം: പയ്യാവൂർ സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനി അയോന മോൺസൺ (17) വിടവാങ്ങിയെങ്കിലും, നാലുപേരിലൂടെ ആ പെൺകുട്ടി ഇനി ജീവിക്കും. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അയോനയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ബന്ധുക്കൾ എടുത്ത മാതൃകാപരമായ തീരുമാനം അനേകർക്ക് പുതുജീവൻ പകരുകയാണ്. കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അയോന മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ക്രിസ്മസ് അവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറന്ന വേളയിൽ, ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് അയോന താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിലെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിലേക്കാണ് കുട്ടി വീണത്. ഉടൻ തന്നെ കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് അയോനയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

തലശേരി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സയിലുള്ള നാലുപേർക്കാണ് അയോനയുടെ അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. രണ്ടു വൃക്കകള്‍, കരള്‍, കോര്‍ണിയ എന്നീ അവയവങ്ങളാണ് ദാനം ചെയ്തത്. വിദ്യാർഥിനിയുടെ കിഡ്നി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കഴിയുന്ന രോഗിക്കായി വിമാന മാർഗമാണ് എത്തിച്ചത്. കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിലാണ് അവയവം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു യാത്രാവിമാനത്തില്‍ അവയവം എത്തിക്കുന്നത്. ഇന്‍ഡിഗോ അധികൃതര്‍ സൗജന്യമായാണ് സീറ്റ് അനുവദിച്ചത്. ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെയാണ് അയോനയുടെ അവയവങ്ങള്‍ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി പുറത്തെടുത്തത്.

അവയവദാനത്തിന്‍റെ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ നമിതയാണ് കണ്ണൂരില്‍ നിന്നു വൃക്കയുമായി ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത്. ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിന്‍റെ അധികൃതര്‍ വലിയ രീതിയില്‍ സഹകരിച്ചെന്നു നമിത പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വൃക്ക എത്തിയെന്നും ശസ്ത്രക്രിയക്കുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചെന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8.45-ഓടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സംഘം പ്രത്യേക വ്യോമയാന മാർഗം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവയവം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു. ഇതോടെ മരണശേഷവും മറ്റുള്ളവരിലൂടെ അയോന തന്‍റെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന 27 വയസുള്ള പാറശാല സ്വദേശിനിക്കാണ് വൃക്ക നല്‍കുക.

അയോനയുടെ വിയോഗം സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും സഹപാഠികൾക്കും ഇനിയും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. പഠനത്തിൽ ഏറെ മിടുക്കിയായിരുന്ന അയോനയ്ക്ക് പരീക്ഷാ സംബന്ധമായോ അല്ലാതെയോ യാതൊരുവിധ മാനസിക വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ. ബിനോയി വ്യക്തമാക്കി. അവധിക്ക് ശേഷം സന്തോഷത്തോടെയാണ് കുട്ടി സ്കൂളിലെത്തിയത്. മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അയോനയുടെ മാതാവ് ജോലി ആവശ്യത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുടുംബത്തെയാകെ തകർത്ത ഈ തീരാദുഃഖം തേടിയെത്തിയത്.

