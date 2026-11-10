ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ മികച്ച കർഷകൻ അറസ്റ്റിൽ; അവാർഡ് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
2015 മുതൽ 2018 വരെ ജർമനിയിൽ പഠനം നടത്തിയ ഇയാൾ പ്രളയകാലത്താണ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. തുടർന്നാണ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതും പുരസ്കാരം നേടിയതും. ഈ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് ഇയാൾ ലഹരി സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത്
Published : November 10, 2026 at 12:01 PM IST
തൃശൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച യുവ കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയുമായി കൃഷി വകുപ്പ്. പ്രതിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും, റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം അവാർഡ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് തൃശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേരള സമൂഹത്തോടും കർഷകരോടുമുള്ള വലിയ ധിക്കാരമാണ് ഈ സംഭവമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പുതിയ ഗവൺമെൻ്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ അവാർഡുകളും പുനഃക്രമീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില അവാർഡുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും മറ്റുചിലത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പുരസ്കാര നിർണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇനിമുതൽ കൂടുതൽ കർശനമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അവാർഡ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി.
വാഴക്കുലകൾക്കുള്ളിൽ ലഹരിക്കടത്ത്
2023-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച യുവ കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ഹരിപ്പാട് പായിപ്പാട് സ്വദേശി ധനേഷ് എസ്. നായർ (31) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്കമാലിയിൽ വച്ച് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ലഹരിക്കടത്തുകാർക്കിടയിൽ 'ഡാനി ഭായ്' എന്നാണ് ഇയാൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജർമനിയിൽ നിന്ന് അഗ്രിബിസിനസിൽ ബിരുദം നേടിയ ഇയാൾ കൃഷിയുടെ മറവിലാണ് വൻതോതിൽ ലഹരിക്കടത്ത് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇയാളിൽനിന്ന് 803 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും എട്ട് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും അന്വേഷണസംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. മൈസൂരിനടുത്ത് നഞ്ചൻഗുഡുവിൽ സ്വന്തമായി വാഴത്തോട്ടവും കൃഷിയിടങ്ങളുമുള്ള ധനേഷ് ഇതിൻ്റെ മറവിലാണ് വൻതോതിലുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
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യുവാക്കളെ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിനും വിതരണത്തിനുമായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ബെംഗളൂരുവിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി. തുടർന്ന് വാഴക്കുലകൾക്കുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുന്ന എംഡിഎംഎ കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഏജൻ്റുമാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയായിരുന്നു ഇയാൾ ഇടപാടുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ലഹരിമരുന്ന് വാഴക്കുലകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്ന കടത്തുരീതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽനിന്ന് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 മുതൽ 2018 വരെ ജർമനിയിൽ പഠനം നടത്തിയ ഇയാൾ പ്രളയകാലത്താണ് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. തുടർന്നാണ് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതും പുരസ്കാരം നേടിയതും. ഈ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് ഇയാൾ ലഹരി സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത്.
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