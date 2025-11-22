ETV Bharat / state

അതിജീവനത്തിൻ്റെ മംഗല്യം; അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ വിവാഹിതയായ ആവണിയുടെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്ത് ലേക്‌ഷോര്‍ ആശുപത്രി

ആശുപത്രി എംഡി എസ് കെ അബ്ദുള്ള മുഖേനയാണ് ചെലവുകളെല്ലാം ആശുപത്രി വഹിക്കുമെന്ന് ഡോ. ഷംഷീർ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്

AVANI TREATMENT ARE FREE OF CHARGE
കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുന്ന ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 22, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: എറണാകുളം വിപിഎസ് ലേക്‌ഷോര്‍ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില്‍ വിവാഹിതയായ ആവണിയെയും കുടുംബത്തെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് വ്യവസായിയും ആശുപത്രി ചെയര്‍മാനുമായ ഡോ. ഷംഷീര്‍ വയലിലിൽ. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ആവണിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയും ചികിത്സയും സൗജന്യമായി നടത്താൻ ഡോ. ഷംഷീർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി എംഡി എസ് കെ അബ്ദുള്ള മുഖേനയാണ് ചെലവുകളെല്ലാം ആശുപത്രി വഹിക്കുമെന്ന് ഡോ. ഷംഷീർ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്. നവ വധൂ വരന്മാർക്കും ആശംസയും ആവണിക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയട്ടെയെന്നും ഡോ. ഷംസീർ പറഞ്ഞു.


ആശുപത്രി വിവാഹത്തിന് വേദിയാകുന്നത് അപൂർവ അനുഭവമാണെന്നും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും മറികടന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് പോലെ വിവാഹിതരാകാനുള്ള ഇരുവരുടെയും തീരുമാനം ഹൃദയസ്പർശിയാണെന്നും ഡോ. ഷംഷീർ പറഞ്ഞു. ലേക്‌ഷോറിലെ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മാനേജ്‌മെൻ്റും കുടുംബത്തെ പോലെ ഇരുവർക്കും ഒപ്പമുണ്ടന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ആവണിയുടെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്ത് ലേക്‌ഷോര്‍ (ETV Bharat)


ആവണിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഷാരോണ്‍, മാതാപിതാക്കളായ ജഗദീഷ്, ജ്യോതി, എന്നിവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് എസ്.കെ. അബ്ദുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു. വിവാഹത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഒപ്പം നിന്ന വിപിഎസ് ലേക്‌ഷോര്‍ ആശുപത്രിക്കും ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. ഷംഷീര്‍ വയലിലിനും കുടുംബം നന്ദി അറിയിച്ചു.

സങ്കീർണമായ നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം

അതേസമയം ആവണിയുടെ നട്ടെല്ലിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ആശുപത്രിയില്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായി. ന്യൂറോ സര്‍ജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. സുധീഷ് കരുണാകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.35ന് ആരംഭിച്ച ശസ്ത്രക്രിയ 12 മണിയോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇടുപ്പെല്ല് കൂടാതെ നട്ടെല്ലിൻ്റെ പ്രധാനഭാഗമായ എല്‍4 ഭാഗത്താണ് ആവണിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. ഞരമ്പിനേറ്റ തകരാര്‍ സങ്കീര്‍ണ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് ഡോ. സുധീഷ് കരുണാകരന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂറോ സര്‍ജറി, എമര്‍ജന്‍സി, അനസ്‌തേഷ്യ, കാര്‍ഡിയോ തൊറാസിക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളടങ്ങിയ വിദഗ്ധ സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. സര്‍ജറിക്ക് ശേഷം ആവണി ന്യൂറോ സയന്‍സസ് ഐസിയുവില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

Avani treatment are free of charge
ഇന്നലെ നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
അതിജീവനത്തിൻ്റെ മംഗല്യം

അപകടത്തിൻ്റെ വേദനയിലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃക തീർത്താണ് ആവണിയും ഷാരോണും വിപിഎസ് ലേക് ഷോർ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വെച്ച് ജീവിത യാത്രയിൽ ഒന്നായത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നെത്തിയ അപകടത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു ആവണിയുടെ കഴുത്തിൽ ഷാരോൺ താലി ചാർത്തിയത്.


അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആവണിക്ക് വിപിഎസ് ലേക്‌ഷോർ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിതവിഭാഗം കതിർമണ്ഡപമായി മാറുകയായിരുന്നു. കൊട്ടും കുരവയുമില്ലെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർഥനകളും ചൊരിഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മംഗളകർമത്തിന് സാക്ഷികളായി. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ആവണിയുടെ കഴുത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മിന്നു ചാർത്തണമെന്ന ഷാരോണിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബവും ആശുപത്രി അധികൃതരും.

Avani treatment are free of charge
ഇന്നലെ നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടി മുത്തലശ്ശേരി വീട്ടിൽ എം ജഗദീഷ്- ജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മകളും ചേർത്തല ബിഷപ്പ് മൂർ സ്കൂൾ അധ്യാപികയുമായ ആവണിയും തുമ്പോളി വളപ്പിൽ വീട്ടിൽ മനുമോൻ- രശ്മി ദമ്പതികളുടെ മകനും ചേർത്തല കെവിഎം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിയിലെ അസി. പ്രഫസറുമായ വിഎം ഷാരോണും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് തുമ്പോളിയിലായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വിവാഹാവശ്യത്തിനായി വധുവും കുടുംബാംഗങ്ങളായ അനന്ദു, ജയനമ എന്നിവരും കുമരകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.


അപകടത്തെത്തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും നട്ടെല്ലിനേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ആവണിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വെള്ളിയാഴ്ച 12 മണിയോടെ എറണാകുളം വിപിഎസ് ലേക്‌ഷോർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് വരൻ ഷാരോണും കുടുംബവും ഇവിടെയെത്തി. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന ഇരുകുടുംബങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. 12.15നും 12.30നും ഇടയിലായിരുന്നു മുഹൂർത്തം.
ഡോക്ടർമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വരന് താലികെട്ടാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി നൽകി. തുടർന്ന് രോഗിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത്.

TAGGED:

VPS LAKESHORE HOSPITAL WEDDING
EMERGENCY WARD MARRIAGE KOCHI
KERALA HOSPITAL WEDDING NEWS
WEDDING
AVANI TREATMENT ARE FREE OF CHARGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.