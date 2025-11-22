അതിജീവനത്തിൻ്റെ മംഗല്യം; അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില് വിവാഹിതയായ ആവണിയുടെ ചികിത്സ ഏറ്റെടുത്ത് ലേക്ഷോര് ആശുപത്രി
ആശുപത്രി എംഡി എസ് കെ അബ്ദുള്ള മുഖേനയാണ് ചെലവുകളെല്ലാം ആശുപത്രി വഹിക്കുമെന്ന് ഡോ. ഷംഷീർ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്
എറണാകുളം: എറണാകുളം വിപിഎസ് ലേക്ഷോര് ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില് വിവാഹിതയായ ആവണിയെയും കുടുംബത്തെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് വ്യവസായിയും ആശുപത്രി ചെയര്മാനുമായ ഡോ. ഷംഷീര് വയലിലിൽ. അപകടത്തില് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില് കഴിയുന്ന ആവണിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയയും ചികിത്സയും സൗജന്യമായി നടത്താൻ ഡോ. ഷംഷീർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി എംഡി എസ് കെ അബ്ദുള്ള മുഖേനയാണ് ചെലവുകളെല്ലാം ആശുപത്രി വഹിക്കുമെന്ന് ഡോ. ഷംഷീർ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത്. നവ വധൂ വരന്മാർക്കും ആശംസയും ആവണിക്ക് എത്രയും പെട്ടന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയട്ടെയെന്നും ഡോ. ഷംസീർ പറഞ്ഞു.
ആശുപത്രി വിവാഹത്തിന് വേദിയാകുന്നത് അപൂർവ അനുഭവമാണെന്നും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും മറികടന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് പോലെ വിവാഹിതരാകാനുള്ള ഇരുവരുടെയും തീരുമാനം ഹൃദയസ്പർശിയാണെന്നും ഡോ. ഷംഷീർ പറഞ്ഞു. ലേക്ഷോറിലെ ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മാനേജ്മെൻ്റും കുടുംബത്തെ പോലെ ഇരുവർക്കും ഒപ്പമുണ്ടന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആവണിയുടെ ഭര്ത്താവ് ഷാരോണ്, മാതാപിതാക്കളായ ജഗദീഷ്, ജ്യോതി, എന്നിവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് എസ്.കെ. അബ്ദുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു. വിവാഹത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഒപ്പം നിന്ന വിപിഎസ് ലേക്ഷോര് ആശുപത്രിക്കും ചെയര്മാന് ഡോ. ഷംഷീര് വയലിലിനും കുടുംബം നന്ദി അറിയിച്ചു.
സങ്കീർണമായ നട്ടെല്ല് ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം
അതേസമയം ആവണിയുടെ നട്ടെല്ലിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ആശുപത്രിയില് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയായി. ന്യൂറോ സര്ജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. സുധീഷ് കരുണാകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.35ന് ആരംഭിച്ച ശസ്ത്രക്രിയ 12 മണിയോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇടുപ്പെല്ല് കൂടാതെ നട്ടെല്ലിൻ്റെ പ്രധാനഭാഗമായ എല്4 ഭാഗത്താണ് ആവണിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. ഞരമ്പിനേറ്റ തകരാര് സങ്കീര്ണ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് ഡോ. സുധീഷ് കരുണാകരന് വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂറോ സര്ജറി, എമര്ജന്സി, അനസ്തേഷ്യ, കാര്ഡിയോ തൊറാസിക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളടങ്ങിയ വിദഗ്ധ സംഘമാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്. സര്ജറിക്ക് ശേഷം ആവണി ന്യൂറോ സയന്സസ് ഐസിയുവില് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
അപകടത്തിൻ്റെ വേദനയിലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ മാതൃക തീർത്താണ് ആവണിയും ഷാരോണും വിപിഎസ് ലേക് ഷോർ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ വെച്ച് ജീവിത യാത്രയിൽ ഒന്നായത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നെത്തിയ അപകടത്തിൻ്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മനക്കരുത്ത് കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു ആവണിയുടെ കഴുത്തിൽ ഷാരോൺ താലി ചാർത്തിയത്.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആവണിക്ക് വിപിഎസ് ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിതവിഭാഗം കതിർമണ്ഡപമായി മാറുകയായിരുന്നു. കൊട്ടും കുരവയുമില്ലെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർഥനകളും ചൊരിഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മംഗളകർമത്തിന് സാക്ഷികളായി. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ആവണിയുടെ കഴുത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മിന്നു ചാർത്തണമെന്ന ഷാരോണിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബവും ആശുപത്രി അധികൃതരും.
അപകടത്തെത്തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും നട്ടെല്ലിനേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ആവണിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വെള്ളിയാഴ്ച 12 മണിയോടെ എറണാകുളം വിപിഎസ് ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് വരൻ ഷാരോണും കുടുംബവും ഇവിടെയെത്തി. നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം നടത്തണമെന്ന ഇരുകുടുംബങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. 12.15നും 12.30നും ഇടയിലായിരുന്നു മുഹൂർത്തം.
ഡോക്ടർമാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ആശുപത്രി അധികൃതർ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ വരന് താലികെട്ടാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി നൽകി. തുടർന്ന് രോഗിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത്.