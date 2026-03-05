ETV Bharat / state

എവി ഗോപിനാഥ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനായേക്കും

എവി ഗോപിനാഥ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനായേക്കുമെന്ന് സൂചന.

പാലക്കാട് എ വി ഗോപിനാഥ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ പിണറായി വിജയന്‍
A.V. Gopinath (ETV Bharat)
പാലക്കാട്: എവി ഗോപിനാഥ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനായേക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗോപിനാഥും പാലക്കാട് വച്ച് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നീക്കം. ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ചെയര്‍മാന്‍ വികെ വിജയന്‍ രാജിവച്ചതോടെയാണ് പുതിയ നിയമനം. മാര്‍ച്ച് 14ന് കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാകാനിരിക്കെയാണ് വിജയന്‍റെ രാജി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സിപിഎമ്മുമായി ഇടഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് എവി ഗോപിനാഥ്. പദവി നൽകിയാൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എവി ഗോപിനാഥ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി എവി ഗോപിനാഥ് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം തന്നെ കാലുവാരി തോൽപിച്ചുവെന്ന് ഗോപിനാഥ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇവർക്കിടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

2009 മുതൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി അകലം പാലിച്ച എവി ഗോപിനാഥ് 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. 2023ൽ നവകേരള സദസിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ കോൺഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തു. 25 വർഷം പെരിങ്ങോട്ടുകുറുശി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ച എവി ഗോപിനാഥ്, 1991ൽ ആലത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 338 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

കോൺഗ്രസ് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ മുന്നണി രൂപവത്കരിച്ച ഗോപിനാഥ്, ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മുമായി സഹകരിച്ച് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശി പഞ്ചായത്തിൽ മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ഒൻപതാം വാർഡായ ബെമ്മണ്ണൂരിൽ മത്സരിച്ച ഗോപിനാഥ്, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായ രതീഷിനോട് 134 വോട്ടിന് തോറ്റു. ആകെയുള്ള 18 വാർഡുകളിൽ സിപിഎം-ഐഡിഎഫ് സഖ്യം എട്ടിടത്തും കോൺഗ്രസ് ഏഴിടത്തും ബിജെപി രണ്ടിടത്തും വിജയിച്ചു. ഒരു സീറ്റിൽ ജയിച്ചത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു.

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ രാജിവച്ചു:

ഇന്നലെയാണ് നിലവിലെ ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ പ്രൊഫസർ വികെ വിജയൻ രാജിവച്ചത്. ചെയർമാന്‍ സീറ്റിൻ്റെ കാലാവധി മാര്‍ച്ച് 14ന് കഴിയാനിരിക്കെയാണ് രാജി. എന്നാല്‍ എവി ഗോപിനാഥിനെ ചെയര്‍മാനാക്കാനാണ് വേഗത്തില്‍ രാജി വയ്‌പ്പിച്ചതെന്ന സൂചനകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്.

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍. അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്നുകഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കില്‍ അതിന് മുമ്പായി നിലവിലുള്ള ചെയര്‍മാന്‍ രാജിവച്ചില്ലെങ്കില്‍ അടുത്തയാളെ സര്‍ക്കാരിന് നിയമിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ രാജിയെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ആഗ്രഹം:

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനായി ഗുരുവായൂരപ്പനെ സേവിച്ച് മരിക്കാനാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവിയാണെന്നും അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു ആഗ്രഹവുമില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി തൻ്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചത്.

''ഇത് പറഞ്ഞാൽ അപകടമാകില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ സുരേഷ് ഗോപി രാജിവച്ചു, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാനായിട്ട് പോയെന്ന് എഴുതും. ഇതൊക്കെ വലിയ പുകിലാക്കി കളയും'' സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

