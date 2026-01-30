ETV Bharat / state

'ഒരു വട്ടം പെട്ടു, ബജറ്റ് വെറും തള്ളല്‍ മാത്രം'; ഓട്ടോ ഇലക്‌ട്രിക്കിലേക്ക് മാറണമെന്ന പ്രഖ്യാനത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് തൊഴിലാളികള്‍

പഴയ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ മാറ്റി ഇലക്‌ട്രിക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് ബോണസും മറ്റ് ആനൂകുല്യങ്ങളും സർക്കാർ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ.

KERALA BUDGET 2026 ELECTRIC AUTOS RESPONSE OF AUTO DRIVERS ELECTRIC AUTOS BIG ANNOUNCEMENTS
Representational Image (fb@KN Balagopal, ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: പഴയ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പൊളിച്ച് പകരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 40,000 രൂപ വരെ ഒറ്റത്തവണ സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസ് ആയി ലഭിക്കുമെന്ന ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തോട് കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ. വിവിധ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ പ്രതികരണം ഇടിവി ഭാരത് തേടിയപ്പോഴാണ് ഓട്ടോക്കാർ മുൻ അനുഭവങ്ങളടക്കം പങ്കുവച്ചത്.

പൊട്ടിയെ കളഞ്ഞിട്ട് ഭ്രാന്തിയെ വാങ്ങുന്ന നയമാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ബാലുശേരി മുക്കിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരന് പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകയാണ്. പഴയ ഓട്ടോയ്ക്ക് വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ 30,000ലേറെ രൂപ സ്ക്രാപ്പ് വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. താത്‌പര്യമില്ലാത്തവരുടെ തലയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിത്.

വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ (ETV Bharat)

15 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുമെന്ന് ഉത്തരവ് വന്നതോടെ തങ്ങളൊക്കെ കുടുങ്ങിയതാണ്. പിന്നീട് നിയമം മാറ്റിയപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടിയെടുത്ത് കുടുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയായി. ലക്ഷങ്ങൾ കടവുമായി. പഴയ വണ്ടികൾ യഥേഷ്‌ടം റോഡിൽ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ബജറ്റിലടക്കം വേണ്ടതെന്നും അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു.

ആദ്യം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സിഎൻജിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലേ?

കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഡീസൽ വാഹനം കേന്ദ്ര-കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ വന്നപ്പോൾ വിറ്റ് സിഎൻജി ഓട്ടോ വാങ്ങി പെട്ട അനുഭവമാണ് ഇസ്‌മയിലിന് പറയാനുള്ളത്. 2010 മോഡൽ ഡീസൽ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് വിറ്റത്. പകരം സിഎൻജി ഓട്ടോ വാങ്ങിച്ചു. പാർട്‌സിനൊക്കെ വലിയ വിലയാണ്. കൃത്യമായ സർവീസുമില്ല. ആകെ പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിലെ വാഹനം ഓടിച്ച് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്തും താൻ വിറ്റ വണ്ടി ഈ ടൗണിലൂടെ തന്നെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങിക്കാനാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. അതേസമയം ആദ്യം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സിഎൻജിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലേ? എന്നാണ് ഇസ്‌മായിൽ ചോദിക്കുന്നത്.

ഏത് പ്രഖ്യാപനം വന്നാലും ഓട്ടോക്കാരന്‍റെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണെന്നാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ബിജു പറയുന്നത്. ഡീസൽ പെട്രോൾ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്ധനം നിറച്ച് യഥേഷ്‌ടം ഓടിക്കാം. ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാകുമ്പോൾ ചാർജ് തീർന്നാൽ ഏതെങ്കിലും പോസ്‌റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലധികം അത് ഓടുകയുമില്ല. വെറുതെ എന്തിനാണ് നല്ലൊരു വണ്ടി പൊളിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്ക് ഓട്ടോ വാങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ബിജു ചോദിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതി മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആദ്യം സിഎൻജി ഓട്ടോ ഇറക്കിയതെന്നും ബിജു ചോദിക്കുന്നു. അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ കണ്ടുപിടിച്ച് നിരത്തിലിറക്കിയില്ലേ? അതുമാത്രമല്ല ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും യഥേഷ്‌ടം അത്തരം വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? സെൻസർ അടക്കം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചാണ് അത്തരം ഓട്ടോ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻ പുറത്തെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വണ്ടി റിപ്പയറിന് കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുമായി. എല്ലാതരത്തിലും ഓട്ടോക്കാരെ സർക്കാർ പൊട്ടൻ കളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബിജു പറയുന്നു.

40,000 രൂപ ബോണസ് കാര്യമില്ല!

നാലര മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓട്ടോയ്‌ക്ക് 40,000 രൂപ ബോണസ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് ഡ്രൈവറായ അബ്‌ദുറഹിമാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പുതിയ ഓട്ടോയുടെ കാലാവധി കഴിയും. ബാറ്ററിക്ക് ആണെങ്കിൽ അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിലയാണ്. ബോണസ് ഒരു ലക്ഷം എങ്കിലുമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഒരു കൈ നോക്കാം എന്നാണ് ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ പ്രതികരണം. വാങ്ങിയവരെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോയെ കുറിച്ച് പരാതി മാത്രമാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഓട്ടോക്കാരനായ ശ്രീശോഭ് പറയുന്നു. തത്‌കാലം ഡീസൽ വണ്ടി പൊളിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ല.

ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഡ്രൈവറായ അബ്‌ദുൽ കരീം പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓരോ പാർട്‌സിനും കണ്ണ് തള്ളിക്കുന്ന അന്യായ വിലയാണ്. രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ ഷെൽ തകരാറിലാകും. അപ്പോഴും വേണം വലിയൊരു തുക. എടുത്തവരൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പല ഓഫറുകളും തന്ന് തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ പലരും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കൂടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കരീം പറയുന്നു. സർക്കാറിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഒരു തവണ പെട്ടതാണെന്ന് അബ്‌ദുൾ ഹമീദ് പറയുന്നു.

15 വർഷം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡീസൽ ഓട്ടോ പൊളിച്ച് വിറ്റ് സിഎൻജി വാങ്ങിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആ വാഹനം കൊണ്ട് കുടുങ്ങി. രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി വീക്കാകും. അപ്പോഴും വേണം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ. ആ തുകയ്ക്ക് നല്ലൊരു സെക്കൻഹാൻഡ് ഓട്ടോ കിട്ടില്ലേ? പ്രകൃതി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഫോട്ടോ മാറ്റി പെട്ടതാണ്. ഇനി ആ കെണിയിൽ പെടില്ല. നിയമം വരികയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നടങ്കം നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമമായിരിക്കണമെന്നും അബ്‌ദുൽ ഹമീദ് പറയുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ബജറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതല്ല എന്നാണ് വലിയ വിഭാഗം കരുതുന്നത്" തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള വെറും തള്ളൽ മാത്രം".

