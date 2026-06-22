'പ്രിയദര്ശിനി' സ്ത്രീകള്ക്ക് ആശ്വാസം; അത് 'ഇടിത്തീ'യായി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള്
ഹൈറേഞ്ചിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള് പ്രതിസന്ധിയില്. തൊഴിലാളികള്ക്ക് വിനയായത് പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതി. വരുമാനം കുറവും ചെലവ് കൂടുതലെന്നും തൊഴിലാളികള്. പരിഹാരം വേണമെന്നാവശ്യം.
Published : June 22, 2026 at 5:14 PM IST
ഇടുക്കി: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 'പ്രിയദർശനി' പദ്ധതി വനിതകൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസമാകുമ്പോള് ഹൈറേഞ്ചിലെ ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത മാർഗം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതിക്ക് മുമ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷകളെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന യാത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചൂവെന്ന് കാട്ടി ഹൈറേഞ്ചിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ അടിയന്തര സർക്കാർ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തി.
- സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും വരുമാനവും താഴേക്ക്: ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകളിലെ സ്ഥിരം യാത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരുന്നു. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാർ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, ആശുപത്രികളിലേക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നവർ എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന ആശ്രയം. എന്നാൽ 'പ്രിയദർശനി' പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നതോടെ ഈ യാത്രക്കാരെല്ലാം കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റാൻഡുകളിലും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്ത് നിന്നാലും ഒരു ട്രിപ്പ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. നിത്യേനയുള്ള വരുമാനത്തിൽ പകുതിയിലധികം ഇടിവുണ്ടായതായി തൊഴിലാളികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
- കുതിച്ചുയരുന്ന ചെലവുകൾക്കിടയിൽ ഇരട്ടി പ്രഹരം: ഇന്ധന വില വർധനവും വാഹന പരിപാലന ചെലവുകളും കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ പുതിയ പ്രഹരം ഏറ്റിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ധനവില: പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി നിരക്കുകൾ പ്രതിദിനം വർധിക്കുന്നത് ദൈനംദിന ലാഭത്തെ ബാധിക്കുന്നു.
വാഹന പരിപാലനം: സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ വിലക്കയറ്റം, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലെ സർവീസിങ് എന്നിവ ഭാരമാകുന്നു.
- നിയമപരമായ ചെലവുകൾ: ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുക, വാഹന യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Fitness) പുതുക്കുന്നതിനുള്ള തുക, റോഡ് ടാക്സ് എന്നിവ അടയ്ക്കാൻ പോലും നിലവിലെ വരുമാനം തികയുന്നില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു.
'വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നൽകുന്ന സർക്കാരിന്റെ 'പ്രിയദർശനി' പദ്ധതിയെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകുമ്പോൾ, പരമ്പരാഗതമായി ഈ മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരായ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാകുന്ന അവസ്ഥ സർക്കാർ കാണാതെ പോകരുത്. ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ തയ്യാറാകണം' ഹൈറേഞ്ച് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.
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തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ: തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അതിനായി അവർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- പ്രത്യേക ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ: വരുമാന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുക.
- ഇന്ധന സബ്സിഡി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർവീസ് ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കുക.
- ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴി അടിയന്തര ധനസഹായവും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പകളും അനുവദിക്കുക.
- റൂട്ട് ക്രമീകരണം: കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉൾനാടൻ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഓട്ടോകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുക.
ഒരു വശത്ത് സ്ത്രീകളുടെ യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രിയദർശനി പദ്ധതി വൻ വിജയമായി മുന്നേറുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് സാധാരണക്കാരായ ഒരുവിഭാഗം തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗം വഴിമുട്ടുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഹൈറേഞ്ചിൽ കാണുന്നത്. വികസനവും ജനക്ഷേമവും നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗവും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള ആവശ്യം.
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