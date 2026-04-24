വേനൽച്ചൂടിൽ കുളിരേകാൻ ഷാജിയും ഓട്ടോയും; ഈ സ്നേഹപാനീയത്തിന് പിന്നിൽ നോവുന്നൊരു ഓർമ്മ

കനത്ത വെയിലിൽ വാടുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും താങ്ങാവണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് 'സഞ്ചരിക്കുന്ന തണ്ണീർപന്തൽ' എന്ന ആശയം ജനിച്ചതെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഷാജി.

സഞ്ചരിക്കുന്ന തണ്ണീർപന്തൽ SHAJI SAMBARAM DISTRIBUTION ERNAKULAM AUTO FREE SERVICE SUMMER REFRESHING DRINKS
Auto driver unique service (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 24, 2026 at 8:44 PM IST

എറണാകുളം: കേരളം കടുത്ത വേനൽചൂടിൽ വെന്തുരുകുമ്പോൾ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ വേറിട്ടൊരു കാരുണ്യ മാതൃകയുമായി ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ. മൂവാറ്റുപുഴ നഗരത്തിലൂടെ തൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ 'സഞ്ചരിക്കുന്ന തണ്ണീർപന്തൽ' ഒരുക്കി നാടിൻ്റെയാകെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് പൊതുപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ എം ജെ ഷാജി. കത്തുന്ന വെയിലിൽ നഗരത്തിലെത്തുന്നവർക്കും ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർക്കും ഷാജിയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണിപ്പോൾ തണൽമരം.

തൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗമായ ഓട്ടോറിക്ഷയെയാണ് ഷാജി ജനസേവനത്തിനുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. തൈരും തണുത്ത വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്തൊരുക്കിയ നാടൻ സംഭാരമാണ് ഓട്ടോയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. നിത്യേന 25 ലിറ്ററോളം സംഭാരം ഷാജി സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രം ഇരുന്നൂറോളം യാത്രക്കാർക്കാണ് ഈ സ്നേഹപാനീയം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത്.

കരുണയുടെ ഈ തണ്ണീർപന്തലിന് പിന്നിൽ വേദനാനിർഭരമായ ഒരു കാഴ്‌ചയുണ്ട്. കത്തുന്ന വെയിലിൽ ഒരു ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വച്ച് ഒരു രോഗി തലകറങ്ങി വീഴുന്നത് നേരിൽ കണ്ടതാണ് ഷാജിയെ ഈ കാരുണ്യപ്രവൃത്തിയിലേയ്ക്ക്‌ എത്തിച്ചത്. വെയിലിൽ വാടുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും താങ്ങാവണമെന്ന ഉറച്ച ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് 'സഞ്ചരിക്കുന്ന തണ്ണീർപന്തൽ' എന്ന ആശയം ജനിച്ചതെന്ന് ഷാജി പറയുന്നു. സ്വന്തം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിവച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഷാജിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.

വേനൽചൂടിൽ കരുണയുടെ കുടവുമായി ഷാജിയും 'സഞ്ചരിക്കുന്ന തണ്ണീർപന്തലും'; ഇത് കൊച്ചിയിലെ കാരുണ്യ കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഓട്ടോ സവാരിക്കിടയിലും ഷാജിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുക എന്നതാണ്. ഓരോ ഓട്ടം ചെന്നുനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും ടാക്‌സി സ്റ്റാൻഡുകളിലും അദ്ദേഹം ഈ പുണ്യപ്രവൃത്തി തുടരുന്നു. ഷാജിയുടെ സേവനം കണ്ട് പലരും പണം നൽകാൻ തയ്യാറാകാറുണ്ടെങ്കിലും പുഞ്ചിരിയോടെ അത് നിരസിക്കുന്നതാണ് ഷാജിയുടെ രീതി. സേവനത്തിന് പ്രതിഫലം വേണ്ടെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട്. സേവനം നൽകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.

വൈകിട്ട് വെയിൽ മായുന്നത് വരെ നീളുന്ന ഈ സേവനം വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തുടരാനാണ് ഷാജിയുടെ തീരുമാനം. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഈ സ്നേഹസ്‌പർശത്തിന് നഗരവാസികളിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുൻപും നിരവധി സാമൂഹ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഷാജി, സാധാരണക്കാർക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ്. കഠിനമായ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉറവ വറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഷാജിയുടെ ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം.

