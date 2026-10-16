ഇന്ധന വില കത്തുന്നു; പ്രതിസന്ധിയില് നെട്ടോട്ടമോടി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള്, സര്വീസ് ചാര്ജ് കൂട്ടണമെന്നാവശ്യം
നിലവിൽ 30 രൂപയാണ് സർവീസ് ചാർജ്. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ധന വില വർധനവും മറ്റ് ചെലവുകളും കൂടെയാകുമ്പോൾ കുടുംബം പോറ്റാൻ തൊഴിലാളികൾ നട്ടം തിരിയുന്ന അവസ്ഥായാണിപ്പോൾ.
Published : October 16, 2026 at 8:42 PM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: ഇന്ധന വില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും ബസ് ഉടമകളും നട്ടം കറങ്ങുകയാണ്. നിലവിലുള്ള സർവീസ് ചാർജും ദിനം പ്രതി വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ധന വിലയും ഓട്ടോ, ബസ് തൊഴിലാളികളെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ്. ഇതോടെ സർവീസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കണ ആവശ്യമായി എത്തുകയാണ് തൊഴിലാളികള്.
നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മിനിമം ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചത്. നിലവിലുള്ള 30 രൂപ ചാർജ് വച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്ന ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്ധന ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരിച്ച ചെലവുകൾ കാരണം ഒരു രൂപ പോലും മിച്ചം പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. നിലവിലെ 30 രൂപ മിനിമം ചാർജ് 50 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി ഓട്ടോറിക്ഷ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
2022 മെയ് മാസമാണ് അവസാനമായി ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ മിനിമം ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചത്. അതിന് ശേഷം ഇന്ധന വിലയിൽ ഭാരിച്ച വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പുറമെ സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ വിലയും കുതിച്ചുയർന്നു.
വാഹന ഇൻഷുറൻസ് തുക, നികുതി, ചെറിയ പിഴവുകൾക്ക് പോലും ഭാരിച്ച പിഴ, ടയറുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വില വർധനവ് എന്നിവയും ഓട്ടോറിക്ഷയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിക്കടിയുള്ള ഇന്ധന വില വർധനവ്, ഇൻഷുറൻസ്, ടാക്സ്, സ്പെയർ പാർട്ട്സുകളുടെ വില വർധനവ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വർധിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഒരു ഓട്ടോ തൊഴിലാളി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ പണി എടുത്താൽ 200, 300 രൂപയാണ് ബാക്കി കിട്ടുക. ഈ തുക വച്ച് ഒരു കുടംബം പോറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം സർക്കാർ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ ആലി പറഞ്ഞു.
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നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി 25,000 ത്തോളം പെർമിറ്റുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ 7,000 ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഓടുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നവരെല്ലാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഓരോ ദിവസവും സർവീസ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ലഭിച്ച പണം കണക്കുകൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെലവിന് പോലും തികയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് എന്നാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്.
ഓട്ടോ ഓടിച്ച് നിത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ. വണ്ടി പണിയെടുപ്പിക്കാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റി ഇറക്കുമ്പോൾ വലിയ ചെലവാണ്. ടാക്സും ഇൻഷുറൻസും ഇന്ധന വില വർധനവും എല്ലാം തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. അധ്വാനിച്ച് കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ നിന്നും 50,000 രൂപയോളം വണ്ടിയുടെ മാത്രം ചെലവിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കടയിലും മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം തോന്നിയ പണം വാങ്ങാം. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. സർക്കാർ പറയുന്ന പണം മാത്രമേ ആളുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുള്ളു. എന്നാൽ ആ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ചാർജ് വർധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഹംസ കോയ പറഞ്ഞു.
ചെലവുകൾ കുത്തനെ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ നിരക്കിൽ ഓടുക എന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ബസ് ജീവനക്കാരും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രിയദർശിനി ബസുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര ഒരുക്കിയതോടെ പൊതുവേ സ്വകാര്യ ബസുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടയിൽ ഇന്ധന വില ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവയിൽ വലിയ വർധനവ് വന്നതോടെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നതെന്ന് ബസുടമകളും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയർത്തുകയല്ലാതെ യാതൊരു മാർഗവും സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നാണ് ബസ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്.
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