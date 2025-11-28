ETV Bharat / state

ആകാശത്തെ റെസ്‌റ്റോറൻ്റ് പറ്റിച്ച പണി; ഒന്നര മണിക്കൂര്‍ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയത് അഞ്ച് പേരെ, ഒടുവില്‍ സുരക്ഷിതയിറക്കം

കുട്ടികളെയാണ് ആദ്യം താഴെയിറക്കിയത്. ഇതിൽ രണ്ടര വയസുള്ള കുട്ടിയുമുണ്ട്. ക്രെയിനിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ ആണ് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Munnar sky dining Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 6:25 PM IST

1 Min Read
ഇടുക്കി: മൂന്നാറിന് സമീപം സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിൽ കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയെത്തിച്ചു. അഞ്ച് പേരാണ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള നാലംഗ കുടുംബവും സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിലെ ജീവനക്കാരനുമാണ് കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. എല്ലാവരെയും താഴെ എത്തിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കുട്ടികളെയാണ് ആദ്യം താഴെയിറക്കിയത്. ഇതിൽ രണ്ടര വയസുള്ള കുട്ടിയുമുണ്ട്. ക്രെയിനിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ ആണ് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ നാല് പേരെയും സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കിയെന്ന് പള്ളിവാസല്‍ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതികരിച്ചു.

സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിൽ കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയെത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ജീവനക്കാരൻ അടക്കം അഞ്ച് പേരാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടതെന്നും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ 5 പേരെയും സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കിയെന്നും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചു. സെൻസറിന് എന്തോ സംഭവിച്ചതാണ് ഇത് കുടിങ്ങിക്കിടക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാര്‍ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അപകട വിവരം തങ്ങളെ അറിയിച്ചതെന്നും ഇവിടെയുള്ളവര്‍ ഇക്കാര്യം തങ്ങളെ ആദ്യം അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ഇത് ആകാശത്തെ റെസ്‌റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ അതിസാഹസിക വിനോദമാണ്, ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. നാലംഗ കുടുംബം ഇതില്‍ കുടുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ അരമണിക്കൂറില്‍ സഹായത്തിനായി പൊലീസോ ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സോ വന്നില്ല" എന്ന് പ്രദേശവാസി പ്രതികരിച്ചു. ഒരു ബിജെപി നേതാവും സിപിഎം നേതാവും കൂടി പങ്കാളിത്തതോടെ തുടങ്ങിയ ആകാശ റെസ്‌റ്റോറൻ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Munnar sky dining Rescue Operation (ETV Bharat)
ഇടുക്കി ആനച്ചാലിൽ അടുത്തിടെയാണ് ആകാശത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി അഡ്വെഞ്ചർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. 120 അടി ഉയരത്തിലാണ് ആകാശത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പദ്ധതി. അരമണിക്കൂറിലേറെ സമയമാണ് അവിടെ ചെലവിടുക. ഒരേസമയം 15 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആകാശക്കാഴ്ച്ച ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി. ഇത് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തുന്നതാണ് രീതി. എന്നാൽ ക്രെയിനിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം ക്രെയിൻ താഴേക്കിറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതോടെയായിരുന്നു കുടുംബം കുടുങ്ങിയത്.

