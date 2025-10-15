കാഴ്ചയില് അത്യാകര്ഷണം; കലാവിരുതും ദൃഢതയും ഇഴചേരും ഉത്പന്നങ്ങള്, ഹിറ്റാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ചൂരല് വിപണി
ചൂരല് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിയായി കോട്ടയം ശാസ്ത്രീ റോഡ്. മനോഹരമായ ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരനായ സുബ്രഹ്മണ്യന്. ആവശ്യക്കാര്ക്ക് ഓര്ഡര് അനുസരിച്ചും തയ്യാറാക്കി നല്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മാസമായി പാതയോരത്ത് ശ്രദ്ധേയമായി സുബ്രഹ്മണ്യനും ഉത്പന്നങ്ങളും.
കോട്ടയം: സ്വപ്ന വീടിന്റെ നിര്മാണം പൂര്ത്തിയായാല് പിന്നെ അവിടേക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫര്ണീച്ചറുകളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലായിരിക്കും പലരും. വീട് നിര്മാണം കഴിഞ്ഞാല് വീട്ടിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫര്ണീച്ചറുകള് വാങ്ങുന്ന കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. വീടിന്റെ അകത്തളത്തിന്റെ തീമിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ കോണും ആകര്ഷകമാകും വിധം ഫര്ണീച്ചറുകളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോള് ട്രെന്ഡ്.
മരത്തില് തീര്ക്കുന്ന ഫര്ണീച്ചറുകള് പോലെ തന്നെ വീടിന് ഏറെ ആകര്ഷണീയത പകരുന്ന ഒന്നാണ് ചൂരല് ഉത്പന്നങ്ങളും. മാത്രമല്ല നാടന് വസ്തുക്കള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇനം തന്നെയാകും ചൂരല് ഉത്പന്നങ്ങളും. അത്തരത്തില് വ്യത്യസ്തമായ ചൂരല് ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്മിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ സുബ്രഹ്മണ്യന്.
കോട്ടയം ശാസ്ത്രീ റോഡിലാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന് തന്റെ ചൂരല് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്പ്പന നടത്തുന്നത്. വഴിയോര വിപണിയായ ഇവിടെ കാഴ്ചക്കാരെ ഏറെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ പാതയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്നവര്ക്കെല്ലാം ഈ കച്ചവടം ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്.
വിവിധ ആകൃതിയും വലുപ്പത്തിലും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പലവിധം വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ നിര്മിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നതാകട്ടെ സുബ്രഹ്മണ്യന് തന്നെ. കൈ കൊണ്ട് മെടഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഓരോന്നും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം. വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചൂരല് ബാസ്കറ്റുകള്, കുട്ടകള്, അലങ്കാര ബള്ബുകള് തൂക്കിയിടാനാകുന്ന ഈറ്റ, ചൂരല് കുട്ടകള്, ലോണ്ടറി ബാസ്കറ്റുകള് എന്നിവയെല്ലാം വഴിയോരത്ത് വിസ്മയമാകുകയാണ്.
പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ലോണ്ടറി ബാസ്കറ്റുകള് ഇവിടെയുണ്ട്. കൈ കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി മെടഞ്ഞെടുത്ത ഇതിന് ആകര്ഷണീയമായ നിറവും നല്കിയതോടെ കൂടുതല് മനോഹരമായി. വീട്ടമ്മമാരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകര്ഷിക്കുന്നതില് ലോണ്ടറി ബാസ്കറ്റ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ബാസ്കറ്റുകള് പോലെ തന്നെ പൂക്കളും മറ്റ് പൂജ ദ്രവ്യങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാകുന്ന കൂടകളും ഇവിടെയുണ്ട്. കൈയില് ഒതുങ്ങും വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ നിര്മാണം. മാത്രമല്ല ഡൈനിങ് ടേബിളില് ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളും പഴങ്ങളുമെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാനാകുന്നു കൂടകളും സുബ്രഹ്മണ്യന് നിര്മിക്കുന്നുണ്ട്.
പല വലിപ്പത്തില് നിര്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇവയിലെ ചിത്രപ്പണികളും അതിമനോഹരം തന്നെ. അരയന്നങ്ങളുടെ മറ്റും രൂപത്തിലുള്ള പൂപ്പാലികകളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 300 രൂപ മുതല് 3000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ നിര്മിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഉത്പന്നങ്ങള് വാങ്ങാനെത്തുന്നവര് വില അല്പമൊന്ന് കുറച്ച് നല്കാമോയെന്ന് ചോദിച്ചാല് സുബ്രഹ്മണ്യന് ഡിസ്കൗണ്ടും നല്കും. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വലിപ്പവും മറ്റും ആവശ്യക്കാരുടെ നിര്ദേശം അനുസരിച്ചും തയ്യാറാക്കി നല്കും.
ഉത്പന്നങ്ങള് നിർമിക്കാനുള്ള ചൂരൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ചൂരൽ കുട്ടകളുടെ കാഴ്ചയിലുള്ള ആകർഷണമാണ് ഇവ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉപഭോക്താവായ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു. ഇതിലെ അലങ്കാരപ്പണികള് അത്രയും ഭംഗിയുള്ളതാണെന്നും ഇത് ദീര്ഘ കാലം കേടാകാതിരിക്കുമെന്നും എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി വഴിയോരത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യന് വില്പന ആരംഭിച്ചിട്ട്. വിചാരിക്കും പോലെയുള്ള വില്പ്പനയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉടനെയൊന്നും കോട്ടയം വിടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വഴിയാത്രക്കാരെത്തി ഓര്ഡര് നല്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പേര്ക്ക് ഓര്ഡര് അനുസരിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങള് നിര്മിച്ച് നല്കാനുണ്ടെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യന് പറഞ്ഞു.
ആന്ധ്ര നെല്ലൂർ സ്വദേശിയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ. കൈ കൊണ്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഉത്പന്ന നിര്മാണം കാണാന് മിക്കപ്പോഴും ആളുകള് തടിച്ച് കൂടാറുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ഈ രംഗത്ത് കൈത്തഴക്കമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യനിലൂടെ ഭംഗിയാര്ന്ന ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങള് രൂപമെടുക്കുന്നതും.
