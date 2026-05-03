ആറ്റിങ്ങലില് ആര് വാഴും?
ആറ്റിങ്ങല് നിയമസഭ മണ്ഡലം ഇടതുമുന്നണി നിലനിര്ത്തുമോ അതോ അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുമോ?
Published : May 3, 2026 at 5:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആറ്റിങ്ങല് മണ്ഡലത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭയെക്കൂടാതെ ചെറുന്നിയൂർ, കരവാരം, കിളിമാനൂർ, മണമ്പൂർ ഒട്ടൂർ, പഴയകുന്നുംമേൽ, പുളിമാത്ത്, വക്കം എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംവരണ മണ്ഡലമായ ആറ്റിങ്ങലിൽ നിലവിൽ സിപിഎമ്മിലെ ഒ എസ് അംബികയാണ് എംഎൽഎ.
ചരിത്രപരമായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ള മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ. ഒരുകാലത്ത് പ്രധാന എതിരാളിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പിന്നിലേക്ക് പോയി ബിജെപി ഒരു ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആറ്റിങ്ങല് ഇടതുപക്ഷ സ്വാധീനം ശക്തമായി നിലനിർത്തി. സി.പി.ഐ.എം സ്ഥാനാർത്ഥി ഒ. എസ്. അംബിക 69,898 വോട്ടുകൾ നേടി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു.
ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി പി. സുധീറിനെ (38,262 വോട്ട്) 31,636 വോട്ടുകൾക്കാണ് അംബിക പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. യു.ഡി.എഫിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച ആർ.എസ്.പി സ്ഥാനാർത്ഥി എ. ശ്രീധരൻ 36,938 വോട്ടുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒതുങ്ങി.
സീറ്റ് നിലനിര്ത്തുമോ ഒ. എസ്. അംബിക?
ഇത്തവണ ശക്തമായ ത്രികോണമത്സരത്തിന് വേദിയായി ആറ്റിങ്ങൽ . നിലവിലെ എംഎൽഎ കൂടിയായ ഒ. എസ്. അംബിക തന്നെയാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. ആർ.എസ്.പി നേതാവ് സന്തോഷ് ഭദ്രൻ ആണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. പി. സുധീർ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി.