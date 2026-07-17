പ്രതി സ്ഥിരം കുറ്റവാളി! വധശ്രമ കേസിൽ യൂടൂബർ ഖാദർ കരിപ്പൊടിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി
കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്ഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. ഒളിവിൽ പോയ ഖാദർ കരിപ്പൊടി കർണാടകയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം.
Published : July 17, 2026 at 5:33 PM IST
കാസർകോട്: വധശ്രമ കേസിൽ യൂടൂബർ ഖാദർ കരിപ്പൊടിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കാസർകോട് ജില്ലാ സെക്ഷൻസ് കോടതി. പ്രതി സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. കാസർകോട് പൊലീസാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് . വധ ശ്രമത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ ഖാദർ കരിപ്പൊടി ഒളിവിൽ പോയി. ഇയാൾ സംസ്ഥാനം വിട്ട് കർണാടകയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. പള്ളിക്കര സ്വദേശി അബ്ദുൾ അഹദിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഖാദർ കരിപ്പൊടിക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. കൂട്ടാളികളായ റാഷിദ്, അഷ്റഫ് എന്നിവരും ഒളിവിലാണ്. ഖാദറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
നടന്നത് ക്രൂരമായ ആക്രമണം
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഗൾഫിലെ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബ്ദുൾ അഹദിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഖാദർ കരിപ്പൊടിയും സംഘവും ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. ഇൻ്റർ ലോക്ക് കട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഖാദർ കരിപ്പൊടി ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുൾ അഹദ് ഒഴിഞ്ഞ് മാറിയതിനിടയിൽ അയാളുടെ വലത് കണ്ണിൽ പരിക്കേറ്റു. കൂട്ട് പ്രതിയായ റാഷിദ് പേനാകത്തി ഉപയോഗിച്ച് അബ്ദുലിൻ്റെ കഴുത്തിൽ വരഞ്ഞുവെന്നതും അഷ്റഫ് ഇരുമ്പ് വടി ഉപയോഗിച്ച് മർദ്ദിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതി. മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അബ്ദുൾ അഹദ് ഇപ്പോൾ കാസർകോട് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
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ഖാദർ കരിപ്പൊടി തനിക്കെതിരെ നടത്തിയത് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആക്രമണമാണെന്ന് മർദനമേറ്റ അബ്ദുൾ അഹദ് ആരോപിച്ചു. പണമിടപാടിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്നെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. എന്നാൽ യാതൊരുവിധ പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഖാദറും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയ്യാറാകാത്തത് ഖാദറിൻ്റെ ഉന്നത സ്വാധീനം മൂലമാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അഹദ് പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്ഫ്ലുവന്സറും 1.79 മില്യൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഉടമയുമായ ഖാദർ കരിപ്പൊടി മുമ്പും നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനും മത സ്പർദ വളർത്താന് ശ്രമിച്ചതുമുൾപ്പടെയുള്ള കേസുകൾ വിദ്യാനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കാസർകോട് സ്റ്റേഷനിലും ബദിയടുക്ക സ്റ്റേഷനിലും ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്. കാസർകോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം ഇയാൾക്കെതിരെ ഏഴ് കേസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതേ സമയം ഖാദർ കരിപ്പൊടിയെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
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