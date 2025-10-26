ETV Bharat / state

കോട്ടയത്ത് നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്, മാതാപിതാക്കൾ അസം സ്വദേശികൾ

ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശുകാരനാണ് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങാനെത്തിയത്.

ATTEMPT TO SELL NEWBORN BABY ASSAM PARENTS KOTTAYAM NEWBORN BABY CASE ATTEMPT TO SELL BABY
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 5:58 PM IST

1 Min Read
കോട്ടയം: നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം. അസം സ്വദേശിയായ കുഞ്ഞിന്‍റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ കുമരകം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വാങ്ങാനെത്തിയ ആളെയും ഇടനിലക്കാരനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെയാണ് അച്ഛൻ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. 50,000 രൂപയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ വില്‍ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശുകാരനാണ് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങാൻ എത്തിയത്. കുഞ്ഞിന്‍റെ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് വില്‍ക്കുന്നതില്‍ എതിര്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ വിൽപന തടയാൻ കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്നവരെ യുവതി വിവരം അറിയിച്ചു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വസ്‌തുതയുണ്ടെന്ന് മനസിലായി. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകകയായിരുന്നു.

പൊലീസ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കടത്തുമായിരുന്നു. പിതാവ് 1000 രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയതായും തൊഴിലാളിയായ അൻസിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയേയും കുട്ടികളെയും പൊലീസ് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി.

സമാന സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായി മാതാപിതാക്കൾ

ചണ്ഡീഗഢിൽ ലഹരി മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ആറ്‌ മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിറ്റ ദമ്പതികള്‍ അറസ്‌റ്റിൽ. പഞ്ചാബിലെ അക്ബർപൂർ ഖുദൽ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടിയെ വിറ്റ ദമ്പതികള്‍ക്കെതിരെയും കുട്ടിയെ വാങ്ങിയ ദമ്പതികള്‍ക്കെതിരെയും ബറേട്ട പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

മാതാപിതാക്കള്‍ മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് കുട്ടിയെ വിറ്റതെന്ന് ബറേട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മേധാവി ബാൽഡെൻ സിങ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ മാതൃ സഹോദരി റിതു വർമ്മ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

