നാലുമാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമം; രണ്ടരലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു, അസം സ്വദേശികളായ മാതാപിതാക്കളും ഇടനിലക്കാരനും പിടിയിൽ
കട്ടപ്പന പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടലിൽ കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കം പൊളിഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
Published : November 5, 2026 at 12:43 PM IST
ഇടുക്കി: അമ്മയുടെ കരുതലും അച്ഛൻ്റെ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പണത്തിന് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ. ഇടുക്കിയിൽ നാലുമാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ രണ്ടരലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കട്ടപ്പന പൊലീസിൻ്റെ ഇടപെടലിൽ പുറത്തായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസം സ്വദേശികളായ മാതാപിതാക്കളെയും കുഞ്ഞിൻ്റെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ച അസം സ്വദേശിയേയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്.
ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അസം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. അസം സ്വദേശിയായ ജാഡുഗോഗി എന്നയാളാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ചത്. നാലുമാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ നാലുലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ഇയാൾ കട്ടപ്പനയിലുള്ള സുഹൃത്തിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വില പേശലിനൊടുവിൽ രണ്ടരലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറാമെന്ന ധാരണയിലെത്തി.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും കട്ടപ്പനയില് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് കട്ടപ്പന പൊലീസ് നടത്തിയ ഇടപെടലിൽ മാതാപിതാക്കളെയും ഇടനിലക്കാരനെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സമയോചിതമായ പൊലീസ് നടപടി കുഞ്ഞിനെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൈമാറാനുള്ള നീക്കം തടയാൻ സഹായിച്ചു.
മൂന്ന് മക്കളുള്ള ദമ്പതികളുടെ മൂത്ത രണ്ട് കുട്ടികൾ നിലവിൽ അസമിൽ ഇവരുടെ സഹോദരിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് കഴിയുന്നത്. കുടുംബത്തിൻ്റെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഇടപെടലുണ്ടോയെന്നും കുഞ്ഞിനെ കൈമാറാനുള്ള നീക്കത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
"കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി മാതാപിതാക്കളുടെയും കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല. കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളോ ദുരുദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നോയെന്നും പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും" കട്ടപ്പന സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ വിനോദ് പറഞ്ഞു.
കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കുന്നതിനായി പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും വിലപേശൽ നടത്തിയതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇടനിലക്കാരൻ്റെ പങ്ക്, കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുണ്ട്.
കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് മാതാപിതാക്കളെ എത്തിച്ചെന്ന പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ സംഭവം വലിയ ഞെട്ടലാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നാലുമാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് കട്ടപ്പന പൊലീസ്.
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും വലിയ ചോദ്യമായി ഉയർത്തുന്ന സംഭവത്തിൽ പണം കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതാണ് നിർണായകമായത്.
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