ETV Bharat / state

അട്ടപ്പാടി മധു കൊലപാതകക്കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈനെ വെറുതെ വിട്ടു; 13 പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ശരിവച്ചു, നിര്‍ണായക വിധിയുമായി ഹൈക്കോടതി

പ്രതിയുടെ അപ്പീല്‍ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക വിധി. ഹുസൈന് കൊലപാതകത്തില്‍ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയെ വെറുതെവിട്ടത്. എന്നാല്‍ മറ്റ് 13 പ്രതികളും കുറ്റക്കാരെന്ന വാദം ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു.

Attappady Madhu Lynching Case Attappady Madhu Murder Case Attappady Madhu case hc verdict kerala high court
മധു, കേരള ഹൈക്കോടതി ( File, ETV Bharat) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 10:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ മനസാക്ഷിയെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച, പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ ആൾക്കൂട്ട മർദനത്തിനിരയായി ആദിവാസി യുവാവ് മധു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈനെ വെറുതെ ഹൈക്കോടതി വിട്ടു. പ്രതിയുടെ അപ്പീല്‍ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക വിധി. ഹുസൈന് കൊലപാതകത്തില്‍ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി പൂർണമായും റദ്ദാക്കുകയും ഇയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്‌തു.

വിചാരണക്കോടതി നൽകിയ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹുസൈൻ നൽകിയ ഹർജി ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന നടപടി. എന്നാൽ, ഒന്നാം പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ, കേസിൽ വിചാരണക്കോടതി ശിക്ഷിച്ച മറ്റ് പ്രതികളുടെ അപ്പീലുകൾ ഹൈക്കോടതി കർശനമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതോടെ അവർക്കുള്ള 7 വർഷത്തെ കഠിനതടവ് ശിക്ഷ അതേപടി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. കേസിലാകെ 13 പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാനാണ് കോടതി ഒരുങ്ങുന്നത്. കേസില്‍ ആകെ 16 പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇതില്‍ 13 പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കും. 1,4,11 പ്രതികളെയാണ് നിലവില്‍ കോടതി വെറുതെ വിട്ടത്.

പ്രതികരിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ

മതിയായ തെളിവുകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി. മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ട മധുവിനെ അവസാനമായി ചവിട്ടിയത് ഹുസൈൻ ആയിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെ മധു മരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തില്‍ ഒന്നാം പ്രതി ഹുസൈനെ വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.

"നിലവില്‍ ഒന്നാം പ്രതിയെ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കി, 4,11 പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട കീഴ്‌ക്കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. മറ്റ് 13 പ്രതികള്‍ക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കി. അവര്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ ഉച്ചയോടെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കും" പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വിധി പ്രസ്താവം കേൾക്കുന്നതിനായി ജയിലിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെയെല്ലാം ഇന്ന് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. വെറുതെ വിട്ട പ്രതികളോടും കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മണ്ണാർക്കാട് പ്രത്യേക കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജിയും സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഹര്‍ജിയും കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. 2018 ഫെബ്രുവരി 22-നാണ് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി മുക്കാലിയിൽ വെച്ച് ഒരുസംഘം ആളുകൾ മോഷണക്കുറ്റമാരോപിച്ച് ആദിവാസി യുവാവായ മധുവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

തുടർന്ന് 2023 ഏപ്രിലിൽ മണ്ണാർക്കാട് പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ പ്രത്യേക കോടതി കേസിലെ 16 പ്രതികളിൽ 14 പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും, പ്രധാനികളായ 13 പ്രതികൾക്ക് 7 വർഷം കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വിധിക്കെതിരെയാണ് ഇരുവിഭാഗവും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

പ്രതികൾക്ക് വിചാരണക്കോടതി നൽകിയ 7 വർഷത്തെ കഠിനതടവ് ലഘുവായിപ്പോയെന്നും, ഇവർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി ഉയർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും മധുവിVdJz അമ്മ മല്ലിയും നൽകിയ ഹർജി. കൂടാതെ വിചാരണക്കോടതി വെറുതെ വിട്ട രണ്ട് പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഇതിലുണ്ട്.

പ്രതികള്‍

  • ഹുസൈൻ (ഒന്നാം പ്രതി)
  • മരയ്ക്കാർ (രണ്ടാം പ്രതി)
  • ഷംസുദ്ദീൻ (മൂന്നാം പ്രതി)
  • രാധാകൃഷ്ണൻ (അഞ്ചാം പ്രതി)
  • അബൂബക്കർ (ആറാം പ്രതി)
  • സിദ്ദിഖ് (ഏഴാം പ്രതി)
  • ഉബൈദ് (എട്ടാം പ്രതി)
  • നജീബ് (ഒൻപതാം പ്രതി)
  • ജൈജുമോൻ (പത്താം പ്രതി)
  • സജീവ് (പന്ത്രണ്ടാം പ്രതി)
  • സതീഷ് (പതിമൂന്നാം പ്രതി)
  • ഹരീഷ് (പതിനാലാം പ്രതി)
  • ബിജു (പതിനഞ്ചാം പ്രതി)
  • മുനീർ (പതിനാറാം പ്രതി)

Also Read: നായകനില്ലാത്ത കപ്പൽ, തകരുന്ന കരിയർ സ്വപ്‌നങ്ങൾ; പ്രിൻസിപ്പൽമാരും സ്ഥിരനിയമനവും ഇല്ലാതെ ഉലയുന്ന കേരളത്തിലെ വിഎച്ച്എസ്ഇ മേഖല

TAGGED:

ATTAPPADY MADHU LYNCHING CASE
ATTAPPADY MADHU MURDER CASE
ATTAPPADY MADHU CASE HC VERDICT
KERALA HIGH COURT
KERALA NEWS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.