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അട്ടപ്പാടി ഇരട്ടക്കൊലപാതകം: യന്ത്രം കൊണ്ട് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും തലയറുത്ത നിലയില്‍, നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന ശക്തമായ സൂചനയും അന്വേഷണസംഘത്തിനുണ്ട്. കുടുംബ വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും, കൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതി കേരളം വിട്ട് ബംഗാളിലേക്ക് കടന്നതായും പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു

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യുവതിയുടെയും അഞ്ചുവയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടേയും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ അട്ടപ്പാടി ചീരക്കടവിൽ ഭവാനിപ്പുഴയോരത്ത് മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലായി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 11:24 AM IST

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പാലക്കാട്: കേരളത്തെ നടുക്കിയ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തില്‍ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. യുവതിയുടെയും അഞ്ചുവയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടേയും മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ അട്ടപ്പാടി ചീരക്കടവിൽ ഭവാനിപ്പുഴയോരത്ത് മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിലായി ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് പൊലീസിന് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 30 വയസ്‌ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന യുവതിയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും തലയറുത്തു മാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ.

കൊല്ലപ്പെട്ടത് അട്ടപ്പാടി മേഖലയിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശികളായ യുവതിയും കുഞ്ഞുമാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന ശക്തമായ സൂചനയും അന്വേഷണസംഘത്തിനുണ്ട്. കുടുംബ വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും, കൃത്യത്തിന് ശേഷം പ്രതി കേരളം വിട്ട് ബംഗാളിലേക്ക് കടന്നതായും പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു. 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവര്‍ കേരളത്തിലെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അട്ടപ്പാടി, പാലക്കാട് പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നോ അയൽസംസ്ഥാനമായ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ നിന്നോ ആരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മിസ്സിങ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പൊലീസ് കർശനമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ സാക്ഷിമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത വകുപ്പ് 103(1) പ്രകാരം കൊലപാതകത്തിന് പുതൂർ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുവതിയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും കഴുത്തറുത്തതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൈകാലുകൾ മടക്കി അതീവ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി ചാക്കുകളിൽ നിറച്ചിരുന്നതെന്ന് പുതൂർ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പുഴയോരത്ത് കാലിമേയ്ക്കാൻ എത്തിയ പ്രദേശവാസികളാണ് സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തുകയും പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്.

"കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതി കേരളം വിട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള പരിശോധനയിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഭവാനിപ്പുഴയിൽ 3 ദിവസം മുൻപ് ശക്തമായ ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മുതലെടുത്താണ് മൃതദേഹങ്ങൾ പുഴയിലെറിഞ്ഞത്. തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തി മേഖലകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് 4 മുതൽ 5 ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. നിലവിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തൃശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) സെക്ഷൻ 103(1) (കൊലപാതകം) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതോടെ കൃത്യമായ മരണസമയവും കൂടുതൽ തെളിവുകളും ലഭ്യമാകും". പാലക്കാട് അഡീഷണൽ എസ്.പി സന്തോഷ് സി.ആർ പറഞ്ഞു.

കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഒന്നിലധികം പേർ?

ക്രൂരമായ ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടെന്നാണ് പുതൂർ പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതീവ ക്രൂരമായാണ് രണ്ട് പേരുടെയും കഴുത്തറുത്ത് മാറ്റിയതെന്നും, പിന്നീട് ഇടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുവെച്ച് മടക്കി കൈകാലുകൾ ചേർത്തുവെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ചാക്കിലാക്കിയതെന്നും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി ഇത്രയും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൃത്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ ഒന്നിലധികം പ്രതികളുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും പൊലീസ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

മറ്റെവിടെയോ വെച്ച് കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുഴയിൽ ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള സമയം നോക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ തള്ളിയതാകാനാണ് സാധ്യത. നിലവിൽ അഗളി ഡിവൈ.എസ്.പി ആർ. അശോകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നാല് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്

കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. മൃതദേഹങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അരി ചാക്കിലെ എഴുത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറയിലെ ഒരു കടയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ചാക്കാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്ന് തമിഴ്‌നാട് അതിർത്തി മേഖലകളിലേക്കും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതോടെ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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