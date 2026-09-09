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റീൽസ് എടുക്കാൻ നീലക്കുറിഞ്ഞി തേടിപ്പോയി; അട്ടപ്പാടി കാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാക്കൾക്കെതിരെ കേസ്

1961ലെ കേരള ഫോറസ്‌റ്റ് ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾ നിലവിൽ പുതൂർ ഫോറസ്‌റ്റ് സ്‌റ്റേഷനിലാണുള്ളത്

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Attappadi Chenthamala Neelakkurinji View (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 1:57 PM IST

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പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി ചെന്താമല വനത്തിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കാനുമായി അതിക്രമിച്ചു കയറി കുടുങ്ങിയ യുവാക്കൾക്കെതിരെ വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തു. അട്ടപ്പാടി താവളം സ്വദേശികളായ അഭീന്ദർ (23), ഷാനു (23) എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് സംരക്ഷിത വനഭൂമിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നതിന് കേസെടുത്തത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ വനപാലക സംഘം യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി പുറത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

1961ലെ കേരള ഫോറസ്‌റ്റ് ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരമാണ് ഇവർക്കെതിരെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾ നിലവിൽ പുതൂർ ഫോറസ്‌റ്റ് സ്‌റ്റേഷനിലാണുള്ളത്. കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. അട്ടപ്പാടി റേഞ്ചിലെ ചെന്താമല, കിണ്ണക്കര, ഷോളയൂർ മേഖലകളിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തതോടെ റീൽസ് ചിത്രീകരിക്കാനായി നിരവധി യുവാക്കൾ വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നുണ്ടെന്നും, ഇവർക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശന നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ യുവാക്കൾ വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി (ETV Bharat)

കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽപ്പെട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം
ചെന്താമലയിൽ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാനായി ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ എട്ട്) ഉച്ചയോടെയാണ് യുവാക്കൾ വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ കാട് കയറിയത്. ഉള്ളിലേയ്‌ക്ക് പോകുംതോറും വനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ഇവർക്ക് വഴിതെറ്റി കുടുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. പുതൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് പോയ യുവാക്കൾക്ക് നേരം ഇരുട്ടിയതോടെ തിരികെ വരാനുള്ള വഴി പൂർണമായി നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇവർ സുഹൃത്തുക്കളേയും നാട്ടുകാരേയും വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു. നാട്ടുകാരാണ് വനംവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്.

വിവരം ലഭിച്ച രാത്രി തന്നെ വന്യമൃഗ സാന്നിധ്യമുള്ള ദുർഘടമായ മലനിരകളിൽ പത്തംഗ ദ്രുതകർമ സേന (ആർ.ആർ.ടി) മണിക്കൂറുകളോളം വിശദമായ തെരച്ചിൽ നടത്തി. ഇതിനിടെ പലതവണ സംഘം കാട്ടാനകളുടെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് അകപ്പെട്ടു. ജീവൻ പണയംവച്ച് കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സാഹസികമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നോട്ടുപോയത്. ഒടുവിൽ രാത്രി വൈകി യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തിയ സംഘം പുലർച്ചെ അഞ്ചോടെയാണ് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി വനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിച്ചത്.

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യുവാക്കളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അവർ പൂർണ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വനപ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അനുമതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും യുവാക്കൾ വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതാണെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വനംവകുപ്പിൻ്റെ നിരോധനങ്ങൾ
വനംവകുപ്പിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോ ടിക്കറ്റോ ഇല്ലാതെ സംരക്ഷിത വനങ്ങളിലോ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലോ പ്രവേശിക്കുന്നത് പൂർണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. വനമേഖലകളിൽ മദ്യപാനം, പുകവലി, മറ്റ് ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. കാടിനുള്ളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, കുപ്പികൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമില്ല. കാട്ടുചെടികളോ പൂക്കളോ പറിച്ചെടുക്കാനോ വനത്തിലെ ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. കാടിനുള്ളിൽ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാനോ പാട്ട് വയ്ക്കാനോ വാഹനങ്ങളുടെ ഹോൺ മുഴക്കാനോ അനുവാദമില്ല. ഇത് വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം.

നിയമവും ശിക്ഷകളും
അനുമതിയില്ലാതെ സംരക്ഷിത വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്നവർക്കെതിരെ 1961ലെ കേരള ഫോറസ്‌റ്റ് ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 27 പ്രകാരം വനംവകുപ്പിന് കേസെടുക്കാം. ഇത് പിഴയും തടവുശിക്ഷയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. നീലക്കുറിഞ്ഞി പോലുള്ള അപൂർവ സസ്യങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇവ പറിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി വനംവകുപ്പ് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.

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