ഇ പി ജയരാജന് തിരിച്ചടി; വിമാനത്തിൽവച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസില് തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
വലിയതുറ പൊലീസ് എസ്.എച്ച് ഒയ്ക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി പതിനൊന്ന് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.
Published : June 16, 2026 at 3:28 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫർസീൻ മുജിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വരെ വിമാനത്തിൽവച്ച് ആക്രമിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്. വലിയതുറ പൊലീസ് എസ്.എച്ച് ഒയ്ക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി പതിനൊന്ന് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ഇ.പി. ജയരാജനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ അനിൽ കുമാറും ചേർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ വിമാനത്തിൽ വച്ച് ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് കേസ്.
എന്നാൽ കേസിൽ തെളിവ് ഇല്ലാ എന്നാ കാരണത്താൽ പൊലീസ് കേസ് എഴുതി തള്ളി റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിന് എതിരെ ഫർസീൻ മജിദ് അഭിഭാഷകൻ മൃദുൽ ജോൺ മാത്യു മുഖേന ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.
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സംഭവമിങ്ങനെ...
2022 ജൂൺ 13നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിറങ്ങിയ ഇൻഡിഗോ 6 ഇ- 7407 വിമാനത്തിനുള്ളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫർസീൻ മജീദ്, ആർകെ നവീൻകുമാർ എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു.
അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇപി ജയരാജൻ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ബലമായി തള്ളിയിട്ടതായി കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പരാതി നൽകി. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കമ്പനി ഇപി ജയരാജന് യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് വലിയ വാർത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ജയരാജനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കേസില് ജയരാജിനെതിരേ ഇന്ഡിഗോ കമ്പനി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ വര്ഷങ്ങളോളം ഇ പി ജയരാജന് ഇന്ഡിഗോ വിമാനം ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.
പക്ഷേ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഇ പി ജയരാജൻ നൽകിയ കേസിൽ വലിയതുറ പൊലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുകയും ഗൂഢാലോചനയിൽ അന്നത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കെ എസ് ശബരീനാഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒരേ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുതരം നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം അന്നേ ശക്തമായിരുന്നു. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഈ കേസിൻ്റെ നിയമനടപടികൾ ഏറെക്കാലം നീണ്ടു നിന്നത് പ്രതികളായ യുവാക്കൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതും വിചാരണ തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതും പാസ്പോർട്ട് തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇവരുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിച്ചു. കേവലം ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നതിലുപരി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്.
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