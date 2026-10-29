മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് ആക്രമണം; ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ
കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെയാണ് തമിഴ്നാട് തീരത്ത് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
Published : October 29, 2026 at 7:15 PM IST
കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് ആക്രമണം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ആരോപണം. തമിഴ്നാട് തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. തമിഴ്നാട്ടിലെ കുളച്ചൽ, മാർത്താണ്ഡം തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പുറപ്പെട്ട ബോട്ടുകൾ ഈ മേഖലയിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. തമിഴ്നാട് തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായാണ് പരാതി.
തുടർന്ന് ബോട്ടുകളിലെ മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായും തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ തകർത്തതോടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമുണ്ടായെന്നും സാമ്പത്തികമായി വലിയ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവന്നെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തുടർന്നുള്ള തൊഴിൽദിനങ്ങളെയും വരുമാനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ട്. മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിൽ പോകുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നും തൊഴിലാളികള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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