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അമിത് ഷാക്കെതിരായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം: സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെന്ന് പികെ കൃഷ്‌ണദാസ്

മുസ്‌ലീം ലീഗ്, ജമാഅത്ത് ഇസ്‌ലാമി, പിഎഫ്ഐ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അമിത്‌ ഷായെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് പികെ കൃഷ്‌ണദാസ് പറഞ്ഞു.

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PK Krishnadas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 4:52 PM IST

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കോട്ടയം: പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നിരോധിച്ചതാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അമിത് ഷാക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആക്രമണോത്സുകമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ കാരണമെന്ന് ബിജെപി ദേശിയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്‌ണദാസ് ആരോപിച്ചു.

മുസ്‌ലീം ലീഗ്, ജമാഅത്ത് ഇസ്‌ലാമി, പി എഫ് ഐ പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ വിഡി സതീശൻ സർക്കാരിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഈ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്രയും വലിയ കുറ്റകൃത്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനോട് സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കൃഷ്‌ണദാസ് പറഞ്ഞു. അമിത്‌ ഷായുടെ ജീവന്‍ അപകടപ്പെടുത്താന്‍ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന് കാരണം പിഎഫ്‌ഐ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന പികെ കൃഷ്‌ണദാസ് (ETV Bharat)

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''വി ഡി സതീശൻ്റ് സർക്കാർ 150 ദിവസം ഭരിച്ചിട്ടും കേരളത്തിന് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ആകെ കിട്ടിയത് കറൻ്റ് കട്ടും മുസ്‌ലീം ലീഗിന് ആറാമത്തെ ക്യാബിനെറ്റ് പദവിയുമാണ്,'' എന്നും പി കെ കൃഷ്‌ണദാസ് വിമർശിച്ചു. കേരളത്തിൽ ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ്‌ ഭരണം വന്‍ പരാജയമാണെന്നും അതിന് എതിരെയാണ് ബിജെപി സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നുമായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള കൃഷ്‌ണദാസിൻ്റെ മറുപടി.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായിട്ടുള്ള ഹവാല കേസിൽ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും പിണറായിക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ കേസ്‌ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഇതിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് കോൺഗ്രസ്‌ സിപിഎം ഡീലാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിലും കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാൻ കൊല്ലത്തെത്തിയ അമിത് ഷാ ആശ്രാമം മൈതാനത്തുനിന്ന് കുണ്ടറയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതും വാഹനവ്യൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിവീഴാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തത്.

ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച

രാജ്ഭവന് പുറത്തുവെച്ച് ഗവർണറെ കണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കും കൃഷ്‌ണദാസ് മറുപടി നൽകി. ബിജെപി ഗവർണറെ കാണാൻ മുൻകൂട്ടി അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനിരിക്കുകയായതിനാലാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് രാജ്ഭവന് പുറത്തുവെച്ച് കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് സമയം അനുവദിച്ചതെന്നും പികെ കൃഷ്ണദാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിനിടെയുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളും സുരക്ഷാവീഴ്‌ചയും മുൻനിർത്തിയാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയത്.

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TAGGED:

PK KRISHNADAS
ATTACK AGAINST AMIT SHAH KOLLAM
PK KRISHNADAS ABOUT BAN ON PFI
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