യാത്രാരേഖകളില്ലാതെ കേരളത്തിൽ ജോലി; ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയെ പിടികൂടി എ.ടി.എസ്
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി മുഹമ്മദ് റാത്തോൺ ഈ കമ്പനിയിൽ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം
Published : June 24, 2026 at 7:21 AM IST
എറണാകുളം: യാത്രാരേഖകളോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ പെരുമ്പാവൂർ കുറുപ്പംപടി മേഖലയിലെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയെ സംസ്ഥാന ഭീകരവിരുദ്ധ സേന (എ.ടി.എസ്) പിടികൂടി. ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് റാത്തോൺ ഇസ്ലാം ആണ് പിടിയിലായത്. കുറുപ്പംപടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മേതല വണ്ടമറ്റത്തുള്ള സ്വകാര്യ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് എ.ടി.എസ് സംഘം ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി മുഹമ്മദ് റാത്തോൺ ഈ കമ്പനിയിൽ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സംസ്ഥാനത്ത് രേഖകളില്ലാതെ താമസിക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ എ.ടി.എസ് നടത്തിവരുന്ന ശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മുഹമ്മദ് റാത്തോൺ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം എ.ടി.എസിന് നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും ഇയാൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ദിവസങ്ങളായി പരിശോധന നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വണ്ടമറ്റത്തെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനിയിലാണ് റാത്തോൺ ഇസ്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എ.ടി.എസ് സംഘം നേരിട്ടെത്തി ഇയാളെ വളഞ്ഞു പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു.
അറസ്റ്റിലായ ശേഷം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒറിജിനൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എ.ടി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാസ്പോർട്ടോ മറ്റ് നിയമപരമായ വിസ രേഖകളോ ഇയാളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് എ.ടി.എസ് സംഘം ഇയാളെ മേൽനടപടികൾക്കായി കുറുപ്പംപടി പൊലീസിന് കൈമാറി.
പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ വിദേശ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ എങ്ങനെ അതിർത്തി കടന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏജൻ്റുമാർ ആരെല്ലാമാണെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. വ്യാജ ആധാർ കാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തം
പെരുമ്പാവൂർ, കുറുപ്പംപടി തുടങ്ങിയ അസംഘടിത വ്യവസായ മേഖലകളിൽ രേഖകളില്ലാതെ വിദേശ പൗരന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇത് ആദ്യമായല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പും ഈ മേഖലകളിലെ വിവിധ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ യാത്രാരേഖകളില്ലാതെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിരവധി ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളെന്ന വ്യാജേന വ്യാജ ആധാർ കാർഡുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് പലരും കേരളത്തിലെത്തി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഇത്തരം തൊഴിലാളികളുടെ പശ്ചാത്തലം എന്തെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയാണ് പല കമ്പനി ഉടമകളും ഇവരെ ജോലിക്ക് നിർത്തുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെയും എ.ടി.എസിൻ്റെയും തീരുമാനം. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും പൊലീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പനി ഉടമകൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായി വിദേശികളെ ജോലിക്ക് നിർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.
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