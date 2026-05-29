ആഴക്കടൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അതുല്യ; ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവറായി പട്ടാമ്പിക്കാരി
കടൽ ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ നിന്ന് കടലാഴങ്ങൾ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അതുല്യ ലോകശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിത വാണിജ്യ ഡൈവർ ആണ് പട്ടാമ്പി പരുതൂർ സ്വദേശിനി അതുല്യ.
Published : May 29, 2026 at 12:51 PM IST
പാലക്കാട്: കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി കൂറ്റൻ കപ്പലുകളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുക, അണ്ടർവാട്ടർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുക, വെൽഡിങ് തുടങ്ങിയ കഠിനവും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞതുമായ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതയായി പട്ടാമ്പിക്കാരി അതുല്യ. കഠിനമായ ശാരീരികക്ഷമതയും മാനസിക ധൈര്യവും വേണ്ട ജോലിയിൽ, പ്രതിസന്ധികളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി അതുല്യ ഇന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്നു. അധികമാരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത വാണിജ്യ (കൊമേർഷ്യൽ) ഡൈവിംഗ് മേഖലയിൽ ചരിത്രം തിരുത്തി കടന്നു ചെന്ന അതുല്യയുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് പോലെയുള്ള സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ സുപരിചിതമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ വാണിജ്യ (കൊമേർഷ്യൽ) ഡൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ വിരളമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിൽ കൊമേർഷ്യൽ ഡൈവിംഗ് ലൈസൻസുള്ള ഒരേയൊരു വനിതയായി 29 കാരി അതുല്യ ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെയും മലയാളികളുടെയും അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടഭീഷണിയുള്ള ജോലികളിൽ ഒന്നാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവിംഗ്. അതിലാണ് അതുല്യ ലൈസൻസ് നേടി രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമാകുന്നത്. പുരുഷന്മാർ മാത്രം അടക്കിവാണിരുന്ന ഈ ആഴക്കടൽ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നുവരുന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കഠിനമായ ശാരീരികക്ഷമതാ പരീക്ഷകളും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിശീലനങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാണ് അതുല്യ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് ഈ പദവിയിലേക്ക് നീന്തിക്കയറിയത്.
കോവളം, കൊച്ചി, ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതുല്യ സ്കൂബ നിയന്ത്രണ പരിശീലനം നേടിയത്. അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നീടാണ് കൊമേർഷ്യൽ ഡൈവിംഗിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുമാണ് അതുല്യക്ക് സൗത്താഫ്രിക്കയിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. 12 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പരിശീലനമാണ് സ്പോൺസർഷിപ്പോടുകൂടി അതുല്യയുടെ കരിയർ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞു. പരിശ്രമിച്ചാൽ ആർക്കും ഡൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അതുല്യ പറയുന്നത്.
"സ്ത്രീകൾ സാധാരണയായി സുരക്ഷിതമായ ജോലികളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്, സ്കൂബ ഡൈവിങ് പോലുള്ള അപകടം നിറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ വരാറില്ല" എന്ന പരാമർശമാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ പ്രചോദനമായതെന്ന് അതുല്യ പറയുന്നു. വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളുമെല്ലാം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ആരും തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനോ ഇതിൻ്റെ കഠിനവശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുത്താനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അവരുടെ പ്രോത്സാഹനവും അഭിനന്ദനവുമെല്ലാമാണ് ഇന്നോളം പ്രചോദനമായതെന്നും അതുല്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവിംഗ്
വ്യാവസായികവും നിർമ്മാണപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടലിൻ്റെയോ ജലാശയങ്ങളുടെയോ അടിത്തട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവിംഗ് മേഖല അധികമാരും തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത മേഖലയാണ്. കനത്ത ഇരുട്ടും, അടിയൊഴുക്കുകളും നിറഞ്ഞ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ, കപ്പലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക, അണ്ടർവാട്ടർ വെൽഡിങ്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കഠിനമായ ജോലികളാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡൈവർമാർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പിഴവ് പോലും ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന അങ്ങേയറ്റം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ മേഖലയാണിത്.
കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി കപ്പലുകളുടെയും മറ്റും കേടുപാടുകൾ പരിശോധിക്കുകയും മറ്റുമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ജോലികൾ. ഭാരമേറിയ സാങ്കേതിക സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒക്കെയായി മണിക്കൂറുകളോളം കടലിനടിയിൽ കഴിയണം. ആക്രമണക്കാരികളായ മത്സ്യങ്ങളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും ഭീഷണി ആകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തൊഴിലിനോട് അതിലേക്കുള്ള അതീവ താത്പര്യം കാരണം എല്ലാ അപകട സാധ്യതകളെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാകുന്നവരുമുണ്ട്. കടൽ ഇല്ലാത്ത പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തി കടൽ കീഴടക്കുന്ന അതുല്യ പുതുതലമുറയ്ക്ക് വലിയ പ്രചോദനം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു.
