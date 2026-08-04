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'അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കില്ല'; പുനരാലോചിക്കുമെന്ന് വൈദ്യുത മന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ക്ഷാമമുണ്ട്, കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അതിന് എന്തെല്ലാമാണ് മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

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Minister Sunny Joseph (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 8:55 PM IST

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തൃശൂർ: അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചനകൾ നടത്തുമെന്ന് വൈദ്യുതമന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാം സന്ദർശിച്ച് വൈദ്യുത മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്.

"അതിരപ്പിള്ളിയിൽ മറ്റൊരു ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ നിർദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു വിവാദ വിഷയമാണ്. വൈദ്യുത മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ തനിയെ ഒരഭിപ്രായം പറയാനാകില്ല. ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായും സർക്കാരും മുന്നണി നേതൃത്വവുമായും വിഷയം കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ," മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പുനരാലോചിക്കും: മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ക്ഷാമമുണ്ട്, കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിന് എന്തെല്ലാമാണ് മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ഉള്ള ജലം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ പോരായ്‌മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അവ പരിശോധിച്ച് പോരായ്‌മകൾ പരിഹരിച്ച് വേണ്ട തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 163 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദനശേഷിയുള്ള പദ്ധതിയാണെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുടെ 70 ശതമാനത്തിലേറെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം നിറവേറ്റാനാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത്. ഇതു മറികടക്കാനാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള പുനരാലോചന.

അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി

ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏകദേശം 400 മീറ്റർ മുകളിൽ അണകെട്ടി വൈകീട്ട് 6 മുതൽ 10 വരെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് 163 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി. ഇവിടെ നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉയരം 23 മീറ്ററും നീളം 311 മീറ്ററുമാണ്. വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്ന 104 ഹെക്ടറുൾപ്പെടെ മൊത്തം വനമേഖലയുടെ 138 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഡാമിന് ആവശ്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജലം 6.4 മീറ്റർ വ്യാസവും 4.69 കി.മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ടണലിലൂടെ ഒഴുക്കി ഡാം സൈറ്റിന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് കണ്ണൻകുഴി തോടിന് പുറകിലുള്ള പ്രധാന പവർഹൗസിൽ എത്തിക്കും.

പവർഹൗസിൽ നിന്ന് കണ്ണൻകുഴി തോട്ടിൽ എത്തുന്ന ജലം വീണ്ടും ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ എത്തും. 3.4 മീറ്റർ വ്യാസവും 50 മീറ്റർ നീളവുമുള്ള 2 പെൻസ്റ്റോക്ക് ആണ് പവർഹൗസിലേക്ക് നൽകുന്നത്. ഇവയുടെ ശേഷി 2​x80 മെഗാവാട്ടാണ്. ഇതിന് പുറമേ അണക്കെട്ടിനോട് ചേർന്ന് 50 മീറ്റർ താഴെ 1.5 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 2 ജെനറേറ്റർ കൂടി സ്ഥാപിച്ചാണ് പദ്ധതിയുടെ മൊത്തം ഉൽപാദനശേഷി 163 മെഗാവാട്ടായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകാല റിപ്പോർട്ട്

2011-ൽ, പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്‌ധ സമിതി (WGEEP) യുടെ ചെയർമാൻ മാധവ് ഗാഡ്‌ഗിൽ, പ്രദേശവാസികൾ, ആക്‌ടിവിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, പദ്ധതിയുടെ പിന്നിലെ പ്രധാന പങ്കാളികൾ എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു കരട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി. അത് പ്രദേശത്തെ പരിസ്ഥിതി സെൻസിറ്റീവ് സോൺ 1 (ESZ1) ആയി നിർവചിക്കുകയും പ്രദേശത്ത് ഒരു പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അതിരപ്പിള്ളിയിലെ ചാലക്കുടി നദിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്ത് 155 ഇനം തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങളും, ഗുരുതരമായി വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന നദീതീര മരങ്ങളും, അതുല്യമായ പക്ഷി-മത്സ്യ ഇനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചാൽ, ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജൈവവൈവിധ്യ ശക്തികൾ നഷ്‌ടപ്പെടും. കൂടാതെ, പദ്ധതി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജലലഭ്യതയെ ബാധിക്കുകയും പ്രാകൃത ഗോത്രത്തിൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥ നഷ്‌ടപ്പെടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പദ്ധതി തുടരുന്നതിനെതിരെ നിരവധി യാഥാസ്ഥിതികർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, പ്രാദേശിക പഞ്ചായത്ത് മേധാവികൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധിച്ചു. പദ്ധതി പാരിസ്ഥിതിക നഷ്‌ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക പരാജയത്തിനും കാരണമാകുമെന്നാണ് അവരുന്നയിച്ച വാദം.

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TAGGED:

ATHIRAPPILLY DAM ISSUE
THRISSUR ATHIRAPPILLY
അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
ATHIRAPPILY HYDROELECTRIC PROJECT
ATHIRAPPILY HYDROELECTRIC PROJECT

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