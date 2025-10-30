ETV Bharat / state

ആറ് വയസുകാരി അതിഥിയുടെ വധം: അച്ഛനും രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും ജീവപര്യന്തം

പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന വിചാരണക്കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കുട്ടിയെ വധിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന വിചാരണക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ തെറ്റാണെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

High Court Kerala (ETV Bharat)
എറണാകുളം: കോഴിക്കോട്ടെ ആറ് വയസുകാരി അതിഥി എസ് നമ്പൂതിരിയുടെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളായ അച്ഛൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി, രണ്ടാനമ്മ റംല ബീഗമെന്ന ദേവകി അന്തർജനം എന്നിവർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയും അടയ്‌ക്കണം. സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. പ്രതികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന കോഴിക്കോട് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

കൊലക്കുറ്റം നിലനിൽക്കുമെന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കാൻ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തുടർന്ന് ഇന്ന് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ഇരുവർക്കും പറയാനുള്ളത് കേട്ടു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരിയായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് താനെന്ന് പിതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, താൻ നിരപരാധിയാണെന്നാണ് രണ്ടാനമ്മ റംല ബീഗമെന്ന ദേവകി അന്തർജനം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്.

പോസിക്യൂഷൻ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമെന്ന കേസ് പരിഗണിച്ച് പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഇത് അനുവദിച്ചില്ല. വധശിക്ഷ നൽകാനുള്ള അപൂർവം കേസുകളിലൊന്നല്ല ഇതെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. തിരുവമ്പാടി തട്ടേക്കാട്ട് ഇല്ലത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മകൾ അതിഥി എസ് നമ്പൂതിരി 2013 ഏപ്രിൽ 29-നാണ് മരിച്ചത്. കുട്ടിയെ വധിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം പ്രതികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അച്ചടക്കത്തിനായി പരുക്കേൽപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായതെന്നുമുള്ള വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ തെറ്റാണെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മെഡിക്കൽ തെളിവുകൾ വിചാരണക്കോടതി കണക്കിലെടുത്തില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്കാണ് വിചാരണക്കോടതി മുൻതൂക്കം നൽകിയതെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് പൊതുവായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായും തെളിവുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ വിചാരണക്കോടതിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കണ്ടെത്തി. ആയുധം ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും പരുക്കേൽപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ വിചാരണക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. വിചാരണക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ശരിവെച്ചാൽ നീതിയുടെ നിഷേധമാകുമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബാലനീതി നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കുറ്റവും ചുമത്തിയ കോടതി ഇന്ന് ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ പ്രതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചുഴലി കാരണമാണ് കുട്ടി മരിച്ചതെന്ന പ്രതികളുടെ വാദവും കോടതി തള്ളി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അതിഥി എസ് നമ്പൂതിരിയും 10 വയസുകാരനായ സഹോദരനും. ആദ്യ ഭാര്യ റോഡ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 2011-ൽ റംല ബീഗമെന്ന ദേവകി അന്തർജനത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

കുട്ടികളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇരുവർക്കും ഭക്ഷണമടക്കം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നതും തൊഴിക്കുന്നതുമൊക്കെ പതിവായിരുന്നതിനൊപ്പം കഠിനമായ ജോലിയും ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു. അതിഥിയുടെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചികിത്സ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ടാണ് 2013 ഏപ്രിൽ 29-ന് കുട്ടി മരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ 10 വയസുകാരനായ സഹോദരൻ്റെ സാക്ഷി മൊഴി ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് മതിയായ തെളിവുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

