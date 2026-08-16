പൂവേ പൊലി പൂവേ... പൊന്നോണത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് അത്തം! ഇനി ഓണം മൂഡ്
ഒരു വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് വന്നെത്തുന്ന ഈ ഓണക്കാലം മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികള്.
Published : August 16, 2026 at 7:11 AM IST
പൊന്നോണത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് ഇന്ന് അത്തം ഒന്ന്. പൂവിളിയും പൂക്കളവും നിറം പകരുന്ന ഓണക്കാലത്തിന് ഇതോടെ തുടക്കമാവുകയാണ്. പ്രതീക്ഷയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെയും പത്തു നാളുകള്... ഈ ദിനം ഓരോ മലയാളിക്കും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഒരുമയുടെയും തുടക്കമാണ്.
ഒരു വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് വന്നെത്തുന്ന ഈ ഓണക്കാലം മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികള്. അത്തം പിറന്നതോടെ മലയാളികള് ഓണത്തെ വരവേല്ക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കിത്തുടങ്ങുന്നതും ഓണക്കോടിക്കും ഓണസദ്യക്കുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുമായി മലയാളികളില് ഓണം കേമമാക്കാനുള്ള ഓട്ടം ഇന്നു മുതല് തുടങ്ങുകയായി.
അത്തനാളിലാണ് ഓണപൂക്കളം ഒരുക്കലിന്റെ തുടക്കം. ‘അത്തപ്പൂ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ ദിനത്തിലെ പൂക്കളം വളരെ ലളിതമായിരിക്കും. ചാണകം മെഴുകിയ തറയില് തുമ്പപ്പൂ കൊണ്ട് ഒരു നിര തീര്ത്താണ് പണ്ടുകാലത്ത് അത്തപ്പൂ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. നന്മയുടെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ തുമ്പപ്പൂവിന് ഈ ദിവസത്തില് സവിശേഷ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില് പുതിയ നിറത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള പൂക്കള് ചേര്ത്താണ് പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത്.
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തുമ്പ, കാക്കപ്പൂ, മുക്കുറ്റി, ശംഖുപുഷ്പം, ചെമ്പരത്തി തുടങ്ങിയ നാടന് പൂക്കളായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കുട്ടികളും മുതിര്ന്നവരും ഒരുമിച്ച് പൂക്കള് ശേഖരിക്കുന്നതും പൂക്കളമിടുന്നതും ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലെ ഹൃദ്യമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് അന്യനാട്ടിലെ പൂക്കള് വിപണിയില് എത്തുകയാണ്. അവയാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിറം പകരുന്നത്.
ഇന്ന് ഓണത്തിന്റെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും രീതി മാറി. നാടന് പൂക്കള്ക്ക് പകരം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വര്ണ്ണപ്പൂക്കള് വിപണി കീഴടക്കി. മലയാളിക്ക് പൂക്കളം തീര്ക്കാന് കര്ണാടകയിലെ ഗുണ്ടല്പ്പേട്ടില് പൂപ്പാടങ്ങള് നേരത്തെ തയാറായി കഴിഞ്ഞു. ലോഡ് കണക്കിന് പൂക്കളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഓണത്തിനായി എത്തുന്നത്. ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളാണ് കൂടതലും. സൂര്യകാന്തി.ജമന്തി, മുല്ലപ്പൂ, വാടാമല്ലി തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പൂക്കള് ഉണ്ട്.
ഓണത്തിന് പൂക്കളം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പ്രധാന ആകര്ഷണം ഓണസദ്യയാണ്. സദ്യയില് അണിനിരത്തേണ്ട വിഭവങ്ങള് ഒരുക്കാനുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴവുമൊക്കെ ഇപ്പോഴേ വിപണിയില് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഓണക്കോടിയും ഓണത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണം തന്നെയാണ്. പ്രായഭേദമന്യേ ഓണക്കോടികള് വാങ്ങാനുള്ള തിരക്കും നഗരങ്ങളില് പ്രകടമാണ്. വസ്ത്രവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങള് വൈവിധ്യമാര്ന്ന ഓഫറുകള് അവതരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ ആകര്ഷിക്കുന്നു.
ഓണപ്പോട്ടൻ
അത്തം തുടങ്ങിയതോടെ ഓണത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് മലബാര് മേഖലകളിലൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളില് ഓണപ്പൊട്ടന്മാരും എത്തും. ഓണപ്പൊട്ടനും മണിയൊച്ചയും ഓണം വന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. പൂക്കളം ഒരുക്കി നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ചാണ് പ്രദേശത്തെ പഴമക്കാർ ഇന്നും ഓണപ്പൊട്ടനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. വായ് തുറക്കാതെ തെയ്യം കാണിക്കുന്നതാനാലാണ് ഓണേശ്വരന് ഓണപ്പൊട്ടൻ എന്ന് പേരുവീണത്. മലയ സമുദായത്തിനു രാജാക്കൻമാർ നൽകിയതാണ് വേഷം കെട്ടാനുള്ള അവകാശമെന്നും മഹാബലിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാണ് ഓണപ്പൊട്ടനെ കാണുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
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