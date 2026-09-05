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'സൈബർ പ്രതിരോധത്തിന് എഐ പരമാധികാരം അനിവാര്യം': ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ

സൈബർ സുരക്ഷയില്‍ എഐയുടെ പങ്ക് വലുതാണെന്ന് പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ. സ്വന്തമായി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാതെ കേവലം സൈബർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം.

PRASHANTH BALAKRISHNAN NAIR KCSS 2026 CYBER SECURITY SUMMIT DIGITAL SECURITY
ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 7:49 PM IST

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എറണാകുളം: രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ അതിർത്തികളും സൈബർ സുരക്ഷയും ശക്തമാക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ സ്വന്തമായ നിയന്ത്രണവും പരമാധികാരവും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഗഗൻയാൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ഐഎഎഫ് പൈലറ്റുമായ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്‌ണൻ നായർ. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും എഫ് 9 ഇൻഫോടെക്കും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച കേരള സൈബർ സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടിയിൽ (KCSS 2026) മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിത്യജീവിതത്തിലും വ്യാവസായിക മേഖലകളിലും കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്ത്, യഥാർഥ വിവരങ്ങളും വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. സ്വന്തമായി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാതെ കേവലം സൈബർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

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ഭാവിയിൽ യുദ്ധങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും സമഗ്രമായ ഒരു ദേശീയ സമീപനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ-ഭൗതിക അതിർത്തികൾ വേർതിരിക്കാനാവാത്തവിധം ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ രംഗത്ത് വച്ചുപുലർത്തുന്ന ഉയർന്ന അച്ചടക്കവും കൃത്യതയാർന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പ്രതിരോധ രംഗത്തും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്.

PRASHANTH BALAKRISHNAN NAIR KCSS 2026 CYBER SECURITY SUMMIT DIGITAL SECURITY
കേരള സൈബർ സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടി (ETV Bharat)

പണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കൾ ലോക്കറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത ഓരോ പൗരനും ഉണ്ടാകണം.ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ-3 വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌ത ആദ്യ രാജ്യമെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയ ശേഷിയുണ്ട്.

ആഗോള സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മേഖലയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഐഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പടുത്തുയർത്താൻ പൂർണ്ണ ശേഷിയുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതിക കരുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും പ്രസ്‌തുത സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

PRASHANTH BALAKRISHNAN NAIR
KCSS 2026
CYBER SECURITY SUMMIT
DIGITAL SECURITY
INDIA AI TECHNOLOGY

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